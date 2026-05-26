２６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比８０円５８銭（０・１６％）安の５万６３０円３７銭だった。

４営業日ぶりに下落した。全銘柄のうち、６割弱にあたる１９１銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１６２円１０銭（０・２５％）安の６万４９９６円０９銭だった。

読売３３３は２５日までの３営業日で計１８００円超上昇した。その反動から、これまで相場を先導してきた半導体関連の銘柄を中心に利益確定の売りが出た。一方、米国とイランの戦闘終結協議の進展への期待を背景に、内需関連株は買われた。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、中外製薬の６・５４％が最も大きく、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（６・３６％）、アドバンテスト（６・０５％）と続いた。

上昇率は、出資先である米オープンＡＩの株式上場計画が報じられているソフトバンクグループ（１０・９１％）、太陽誘電（７・９２％）、ルネサスエレクトロニクス（６・８０％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４・１１ポイント（０・１０％）低い３９３８・４６。