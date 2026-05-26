主要国内証券 先物取引高情報まとめ（5月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 929( 566)
TOPIX先物 6月限 2609( 2261)
日経225ミニ 6月限 96( 0)
7月限 14( 14)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 895( 276)
TOPIX先物 6月限 442( 306)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14( 0)
9月限 250( 0)
TOPIX先物 6月限 1358( 354)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 756( 273)
9月限 375( 0)
TOPIX先物 6月限 1097( 823)
日経225ミニ 6月限 154( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1225( 301)
TOPIX先物 6月限 1638( 554)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 970)
9月限 271( 253)
TOPIX先物 6月限 793( 579)
日経225ミニ 6月限 68299( 26629)
7月限 341( 157)
8月限 27( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 529( 305)
9月限 25( 15)
日経225ミニ 6月限 37341( 17811)
7月限 298( 166)
8月限 19( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4440( 4440)
7月限 41( 41)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 597( 597)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 22842( 22842)
7月限 27( 27)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 929( 566)
TOPIX先物 6月限 2609( 2261)
日経225ミニ 6月限 96( 0)
7月限 14( 14)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 895( 276)
TOPIX先物 6月限 442( 306)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 14( 0)
9月限 250( 0)
TOPIX先物 6月限 1358( 354)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 756( 273)
9月限 375( 0)
TOPIX先物 6月限 1097( 823)
日経225ミニ 6月限 154( 0)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1225( 301)
TOPIX先物 6月限 1638( 554)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1872( 970)
9月限 271( 253)
TOPIX先物 6月限 793( 579)
日経225ミニ 6月限 68299( 26629)
7月限 341( 157)
8月限 27( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 529( 305)
9月限 25( 15)
日経225ミニ 6月限 37341( 17811)
7月限 298( 166)
8月限 19( 5)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 9( 9)
日経225ミニ 6月限 4440( 4440)
7月限 41( 41)
8月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 597( 597)
9月限 22( 22)
TOPIX先物 9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 22842( 22842)
7月限 27( 27)
8月限 8( 8)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース