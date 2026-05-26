　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 929(　　 566)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2609(　　2261)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　96(　　　 0)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　14(　　　14)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 895(　　 276)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 442(　　 306)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　14(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 250(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1358(　　 354)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 756(　　 273)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 375(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1097(　　 823)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 154(　　　 0)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1225(　　 301)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1638(　　 554)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1872(　　 970)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 271(　　 253)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 793(　　 579)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 68299(　 26629)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 341(　　 157)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　27(　　　11)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 529(　　 305)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　25(　　　15)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 37341(　 17811)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 298(　　 166)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　19(　　　 5)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4440(　　4440)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 2(　　　 2)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 597(　　 597)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 22842(　 22842)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　27(　　　27)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 8(　　　 8)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース