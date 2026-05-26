外国証券 先物取引高情報まとめ（5月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4976( 4867)
9月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 4630( 4630)
9月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 74678( 74678)
7月限 1045( 1045)
8月限 273( 273)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2921( 2921)
9月限 102( 102)
TOPIX先物 6月限 4424( 4424)
日経225ミニ 6月限 48503( 48503)
7月限 580( 580)
8月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 76( 76)
日経225ミニ 6月限 871( 871)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 122)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 744( 730)
日経225ミニ 6月限 3057( 3049)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 361( 361)
TOPIX先物 6月限 753( 753)
日経225ミニ 6月限 1450( 1450)
7月限 30( 30)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 214( 214)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 806( 806)
日経225ミニ 6月限 1224( 1224)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 904( 904)
9月限 62( 62)
TOPIX先物 6月限 1920( 1920)
日経225ミニ 6月限 15762( 15762)
7月限 643( 643)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 98( 98)
TOPIX先物 6月限 301( 11)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 204( 204)
TOPIX先物 6月限 755( 755)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 46( 46)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 34( 34)
日経225ミニ 6月限 589( 589)
7月限 18( 18)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4976( 4867)
9月限 146( 146)
TOPIX先物 6月限 4630( 4630)
9月限 20( 20)
日経225ミニ 6月限 74678( 74678)
7月限 1045( 1045)
8月限 273( 273)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2921( 2921)
9月限 102( 102)
TOPIX先物 6月限 4424( 4424)
日経225ミニ 6月限 48503( 48503)
7月限 580( 580)
8月限 55( 55)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 76( 76)
日経225ミニ 6月限 871( 871)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 322( 122)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 744( 730)
日経225ミニ 6月限 3057( 3049)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 361( 361)
TOPIX先物 6月限 753( 753)
日経225ミニ 6月限 1450( 1450)
7月限 30( 30)
8月限 16( 16)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 214( 214)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 806( 806)
日経225ミニ 6月限 1224( 1224)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 904( 904)
9月限 62( 62)
TOPIX先物 6月限 1920( 1920)
日経225ミニ 6月限 15762( 15762)
7月限 643( 643)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 98( 98)
TOPIX先物 6月限 301( 11)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 204( 204)
TOPIX先物 6月限 755( 755)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 46( 46)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 34( 34)
日経225ミニ 6月限 589( 589)
7月限 18( 18)
8月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース