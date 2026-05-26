　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4976(　　4867)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4630(　　4630)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 74678(　 74678)
　　　　　 　 　 7月限　　　　1045(　　1045)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 273(　　 273)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2921(　　2921)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 102(　　 102)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4424(　　4424)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 48503(　 48503)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 580(　　 580)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　55(　　　55)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　76(　　　76)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 871(　　 871)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 322(　　 122)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 744(　　 730)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3057(　　3049)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 361(　　 361)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 753(　　 753)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1450(　　1450)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　16(　　　16)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 214(　　 214)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 806(　　 806)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1224(　　1224)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 904(　　 904)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　62(　　　62)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1920(　　1920)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 15762(　 15762)
　　　　　 　 　 7月限　　　　 643(　　 643)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　98(　　　98)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 301(　　　11)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 204(　　 204)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 755(　　 755)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　46(　　　46)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　34(　　　34)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 589(　　 589)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　18(　　　18)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース