　日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　 12686(　 11487)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 391(　　　91)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 15937(　 15140)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 6月限　　　165971(　165971)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2985(　　2985)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1230(　　 230)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9777(　　9121)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 396(　　 321)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18821(　 16891)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
日経225ミニ　 　 6月限　　　116956(　116956)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2803(　　2803)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 170(　　 170)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2327(　　 590)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1400(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 858(　　 858)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　4375(　　4375)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2018(　　1095)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 700(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2943(　　2392)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3774(　　3558)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3204(　　1326)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　9356(　　8723)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　7147(　　7147)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 3(　　　 3)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3335(　　2750)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3866(　　3866)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　8853(　　8853)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2975(　　2406)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 255(　　　55)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 12445(　 11842)
日経225ミニ　 　 6月限　　　 45694(　 45694)
　　　　　 　 　 7月限　　　　2346(　　2346)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 523(　　 275)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1108(　　 277)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1309(　　1309)
　　　　　 　 　 8月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 609(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6344(　　2118)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1006(　　1006)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 253(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 490(　　 490)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1368(　　1368)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　33(　　　33)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース