外国証券 先物取引高情報まとめ（5月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12686( 11487)
9月限 391( 91)
TOPIX先物 6月限 15937( 15140)
9月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 165971( 165971)
7月限 2985( 2985)
8月限 1230( 230)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9777( 9121)
9月限 396( 321)
TOPIX先物 6月限 18821( 16891)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 116956( 116956)
7月限 2803( 2803)
8月限 170( 170)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2327( 590)
9月限 1400( 0)
TOPIX先物 6月限 858( 858)
日経225ミニ 6月限 4375( 4375)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1095)
9月限 700( 0)
TOPIX先物 6月限 2943( 2392)
日経225ミニ 6月限 3774( 3558)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3204( 1326)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 9356( 8723)
日経225ミニ 6月限 7147( 7147)
7月限 25( 25)
8月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3335( 2750)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 3866( 3866)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 8853( 8853)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2975( 2406)
9月限 255( 55)
TOPIX先物 6月限 12445( 11842)
日経225ミニ 6月限 45694( 45694)
7月限 2346( 2346)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 523( 275)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1108( 277)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 1309( 1309)
8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 609( 0)
TOPIX先物 6月限 6344( 2118)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1006( 1006)
9月限 253( 3)
TOPIX先物 6月限 490( 490)
日経225ミニ 6月限 1368( 1368)
7月限 33( 33)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 12686( 11487)
9月限 391( 91)
TOPIX先物 6月限 15937( 15140)
9月限 21( 21)
日経225ミニ 6月限 165971( 165971)
7月限 2985( 2985)
8月限 1230( 230)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9777( 9121)
9月限 396( 321)
TOPIX先物 6月限 18821( 16891)
9月限 12( 12)
日経225ミニ 6月限 116956( 116956)
7月限 2803( 2803)
8月限 170( 170)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2327( 590)
9月限 1400( 0)
TOPIX先物 6月限 858( 858)
日経225ミニ 6月限 4375( 4375)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2018( 1095)
9月限 700( 0)
TOPIX先物 6月限 2943( 2392)
日経225ミニ 6月限 3774( 3558)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3204( 1326)
9月限 4( 4)
TOPIX先物 6月限 9356( 8723)
日経225ミニ 6月限 7147( 7147)
7月限 25( 25)
8月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3335( 2750)
9月限 13( 13)
TOPIX先物 6月限 3866( 3866)
9月限 11( 11)
日経225ミニ 6月限 8853( 8853)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2975( 2406)
9月限 255( 55)
TOPIX先物 6月限 12445( 11842)
日経225ミニ 6月限 45694( 45694)
7月限 2346( 2346)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 523( 275)
9月限 100( 0)
TOPIX先物 6月限 1108( 277)
9月限 1( 1)
日経225ミニ 6月限 1309( 1309)
8月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 609( 0)
TOPIX先物 6月限 6344( 2118)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1006( 1006)
9月限 253( 3)
TOPIX先物 6月限 490( 490)
日経225ミニ 6月限 1368( 1368)
7月限 33( 33)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース