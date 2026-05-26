「日経225オプション」6月限コール手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 23)
SBI証券 16( 14)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
ビーオブエー証券 75( 0)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 10( 10)
SBI証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 23)
SBI証券 16( 14)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 2( 2)
ビーオブエー証券 75( 0)
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
楽天証券 10( 10)
SBI証券 8( 6)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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