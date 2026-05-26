「日経225オプション」6月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 532( 122)
モルガンMUFG証券 77( 77)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 17( 11)
みずほ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯6万5875円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
HSBC証券 15( 15)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 9( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 532( 122)
モルガンMUFG証券 77( 77)
BNPパリバ証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 17( 11)
みずほ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
ビーオブエー証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万5625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯6万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯6万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万5000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
HSBC証券 15( 15)
SBI証券 13( 7)
楽天証券 9( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
◯6万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯6万5750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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