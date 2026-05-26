約1週間続いた逃走劇「まさかここにいるとは･･･」脱走ヘビが店内で見つかる【新潟･上越市】
脱走から約1週間、ヘビが見つかりました。先週、上越市のホームセンターからいなくなった観賞用のヘビ。捜索が続いていましたが、26日に見つかりました。
現場は何と･･･店内。わずか4cmほどの『隙間』でした。
■スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長
「ここでとぐろを巻いていた、この隙間に。店舗クルーが見つけてくれた。良かったというのが正直な感想。」
居場所が分からなくなっていたのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』と呼ばれるヘビ1匹で、体長は約1m・太さは約15cmありました。先週19日の朝、出勤した従業員が飼育用のガラスケースが割れているのを見つけ、ヘビがいなくなっていることに気づきました。警察や店の従業員が捜索を続けていましたが、26日午前11時前、元々ヘビがいたガラスケースから7mほど離れた場所に置かれていた段ボールの隙間にいるヘビを従業員が見つけました。
■スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長
「見たときに少し柔らかいものがあったので、そっと見たら(ヘビが)いた。まさかここにいるとは思わなかったのが正直なところです。」
約7万円で販売されていた『マラヤン・ブラッド・パイソン』。毒はないものの人が手を出すとかみつく恐れがあり、警察が周辺住民などに注意を呼びかけていました。
ホームセンターから200mほど離れた上越科学館は、ヘビの脱走を受けて屋外施設を3日間立ち入り禁止にしました。
■上越科学館 永井克行館長
「正直ほっとしている。見回りを常にしていたので本当に良かった。」
■店長
「近隣の人とお客さんに不安を与えたことをおわびしたい。また逃げ出さないように再発防止に努めたい。」
約1週間続いた逃走劇はまさに足元での発見・捕獲となりました。
現場は何と･･･店内。わずか4cmほどの『隙間』でした。
■スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長
「ここでとぐろを巻いていた、この隙間に。店舗クルーが見つけてくれた。良かったというのが正直な感想。」
居場所が分からなくなっていたのは『マラヤン・ブラッド・パイソン』と呼ばれるヘビ1匹で、体長は約1m・太さは約15cmありました。先週19日の朝、出勤した従業員が飼育用のガラスケースが割れているのを見つけ、ヘビがいなくなっていることに気づきました。警察や店の従業員が捜索を続けていましたが、26日午前11時前、元々ヘビがいたガラスケースから7mほど離れた場所に置かれていた段ボールの隙間にいるヘビを従業員が見つけました。
■スーパーセンタームサシ上越店 山岸雅文店長
「見たときに少し柔らかいものがあったので、そっと見たら(ヘビが)いた。まさかここにいるとは思わなかったのが正直なところです。」
約7万円で販売されていた『マラヤン・ブラッド・パイソン』。毒はないものの人が手を出すとかみつく恐れがあり、警察が周辺住民などに注意を呼びかけていました。
■上越科学館 永井克行館長
「正直ほっとしている。見回りを常にしていたので本当に良かった。」
■店長
「近隣の人とお客さんに不安を与えたことをおわびしたい。また逃げ出さないように再発防止に努めたい。」
約1週間続いた逃走劇はまさに足元での発見・捕獲となりました。