2月の衆院選は「一票の価値」が不平等だとして、弁護士らのグループが選挙無効を訴えていた裁判で、広島高裁は「合憲」と判断しました。



広島と山口の選挙管理委員会を訴えていたのは、弁護士らのグループです。訴状などによると、2月の衆議院選挙は選挙区の人口で「一票の価値」に格差があり、憲法に違反するとして選挙無効を求めています。



26日の判決で広島高裁は、「一票の格差は1 対 2.1 で、程度は小さいとはいえないものの、格差の拡大が著しいとまではいえない。」などと指摘。違憲状態とはいえないとして、原告側の訴えを退けました。

原告代理人のグループによると、全国14の高裁と支部で争われている同様の訴訟で、判決が出たのは今回が6件目。いずれも「合憲」判断だということです。



■原告代理人 中村 健太 弁護士

「まだまだ闘っていかなければいけないと思いますし、上告は必ずさせていただきます。」



一方、「一票の格差」が最大で2倍を超えていたとして、広島1区と2区の選挙無効を求めた別の裁判で、広島高裁は「格差拡大は人口移動以外の要因による事情は認められない」などとして訴えを棄却しました。原告側は上告する方針です。



【2026年5月26日 放送】