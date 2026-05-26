県内は、26日も夏を思わせる暑さとなりました。そして、これからの時期に欠かせないのが『エアコン』です。使う前の注意点をメーカーに聞きました。



最高気温が30℃近くまで上がった新潟市秋葉区。26日は、下越を中心に29℃を超える地域が相次ぎました。シーズンの初め、エアコンを使う前に確認すべきことを三条市の『コロナ』で聞きました。



まずは、故障していないかをチェック。



■コロナ 豊田竜さん

「表示部に『エラー表示が点滅する』機能があるので確認する。きちんと冷風が出ているか手を当てて確認すると良い。」



試運転はもっとも低い温度に設定し、30分間続けます。このとき水漏れがないかを確認すると良いそうです。新しい機種には自動でフィルターを掃除する機能がついていますが、そのような機能がない場合はこの時期に掃除しておくのがおすすめです。



掃除機をかけても、ほこりが取れにくい場合は･･･



■コロナ 豊田竜さん

「フィルターに油汚れがついていると、ほこりが掃除機だけでは取り切れない。40℃以下のぬるま湯に中性洗剤をとかしタオルでこする。」



フィルターをエアコン本体に戻す前に、しっかりと水分を取り除く必要があります。フィルターが汚れていると消費電力が増えることがあるため、2週間に1回程度 掃除することが望ましいということです。