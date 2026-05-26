『新日本プロレスクイズ 間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール』選抜予選会を開催 有田哲平「『ちょっと一回カメラ止めて、もう一回復活させて』とかできない（笑）」【コメント全文】
毎週月曜の夜11時45分から放送している、くりぃむしちゅーの2人が出演する人気バラエティー番組『くりぃむナンタラ』。これまで４回行われてきた名物企画『新日本プロレスクイズ！間違えたらファン即引退SP』の出場権をかけた選抜予選会が、きのう25日に開催された。なお同SPは6月11日、後楽園ホールで開催＆TELASAにて独占生中継される。
【番組カット】みなぎるやる気…拳を力強く突き上げる出演者陣
選抜予選会には、ウルフアロン、松井利樹、タイチ、長友彩海など、現役レスラーや芸人、アイドル、ラッパーと幅広いジャンルで活躍するプロレスファンが集結した。
「後楽園にはお客さんがいるから、いつもみたいに難クセつけて復活とかできない」という有田哲平の言葉に、上田晋也も「『こんな問題 間違えて！』って思っている人も多いだろうしね」と激しく同意。棚橋弘至MCのもと、「本当に強い人」を決める真剣勝負を繰り広げた。
後楽園大会には、すでに有田、ユリオカ超特Q、正体不明のミスターXの出場が決定しているため16人で残りの４席を争った。クイズは全員に出題され、３問終わるごとに成績の悪かった人が脱落し、最後まで残った人が後楽園大会に出場できる。有田が「すごく基本的な問題」という人物当てクイズや、「歴史に残る試合」から出題されたファンなら絶対知っているべき問題で、序盤からあっさり脱落するメンバーの姿も。また、大仁田厚のファンを公言する松井が、「大仁田の革ジャンに書かれた文字は？」という初級問題でまさかの大失態。
MCを務める新日本プロレスの社長・棚橋に関するクイズも登場し、棚橋から「これは全員に正解してほしい」とやんわりプレッシャーをかけられてしまったウルフら現役の姿もあった。
後楽園大会出場者が決定する後半戦は、６月１日放送。今回の前半戦はTVer、動画配信プラットフォーム、TELASAで配信を行う。
TELASAでは、『6.11新日本プロレスクイズ！間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール大会』を独占生中継。会場に行けない方もリアルタイムでイベントを楽しめる。すでに出場が決定しているミスターXの正体やSPゲストの登場なども予定している。
■くりぃむしちゅーコメント全文
有田「四方八方お客さんいるので、今までみたいに、『ちょっと一回カメラ止めて、もう一回復活させて』とかできない（笑）」
上田「ならば１、２問目で終了みたいなことも多々あるからな（笑）」
有田「言いたくないけど、そういうこともありました。ただ今回はガチなので！」
有田「めちゃくちゃ盛り上がるイベントになりそうですから。グッズも出ます。めちゃくちゃかっこいいグッズが」
上田「皆さんに楽しんでいただければ」
有田「是非、皆さん盛り上がっていただければと思います！」
【番組カット】みなぎるやる気…拳を力強く突き上げる出演者陣
選抜予選会には、ウルフアロン、松井利樹、タイチ、長友彩海など、現役レスラーや芸人、アイドル、ラッパーと幅広いジャンルで活躍するプロレスファンが集結した。
後楽園大会には、すでに有田、ユリオカ超特Q、正体不明のミスターXの出場が決定しているため16人で残りの４席を争った。クイズは全員に出題され、３問終わるごとに成績の悪かった人が脱落し、最後まで残った人が後楽園大会に出場できる。有田が「すごく基本的な問題」という人物当てクイズや、「歴史に残る試合」から出題されたファンなら絶対知っているべき問題で、序盤からあっさり脱落するメンバーの姿も。また、大仁田厚のファンを公言する松井が、「大仁田の革ジャンに書かれた文字は？」という初級問題でまさかの大失態。
MCを務める新日本プロレスの社長・棚橋に関するクイズも登場し、棚橋から「これは全員に正解してほしい」とやんわりプレッシャーをかけられてしまったウルフら現役の姿もあった。
後楽園大会出場者が決定する後半戦は、６月１日放送。今回の前半戦はTVer、動画配信プラットフォーム、TELASAで配信を行う。
TELASAでは、『6.11新日本プロレスクイズ！間違えたら即ファン引退SP後楽園ホール大会』を独占生中継。会場に行けない方もリアルタイムでイベントを楽しめる。すでに出場が決定しているミスターXの正体やSPゲストの登場なども予定している。
■くりぃむしちゅーコメント全文
有田「四方八方お客さんいるので、今までみたいに、『ちょっと一回カメラ止めて、もう一回復活させて』とかできない（笑）」
上田「ならば１、２問目で終了みたいなことも多々あるからな（笑）」
有田「言いたくないけど、そういうこともありました。ただ今回はガチなので！」
有田「めちゃくちゃ盛り上がるイベントになりそうですから。グッズも出ます。めちゃくちゃかっこいいグッズが」
上田「皆さんに楽しんでいただければ」
有田「是非、皆さん盛り上がっていただければと思います！」