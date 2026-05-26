『JJ』50周年記念号にNCT・YUTAが登場 巻頭撮り下ろし＆インタビュー掲載
光文社は25日、ファッションメディア『JJ』の創刊50周年記念号『JJ 50th Anniversary EDITION』を発売すると発表した。アーティスト表紙ver．とモデル表紙ver．が同時に販売され、前者は多国籍ボーイズグループ・NCTのYUTA（中本悠太）とグローバルガールズグループ・i-dleのMIYEONが表紙を飾る。
【写真】梅宮アンナ＆梨花のインタビューも…豪華企画が盛りだくさん！
記念号は、YUTAによる巻頭撮り下ろしと、音楽への向き合い方とその哲学について語るインタビューが見どころとなっている。また、YUTAがヘッドライナーとして出演した『JJ50th Anniversary Fest 2026』のイベントレポートや出演したアーティストからの特別メッセージも掲載される。
そのほか、モデル表紙ver．では、『JJ』の全盛期を彩ったモデル・梅宮アンナと梨花が表紙に登場。当時の自身やいまの自分を語る特別インタビューを収録。『JJ』の創刊50周年にふさわしい豪華な内容に仕上がっている。
完全受注生産限定で、予約は5月31日午後11時59分まで同社公式ECサイト「kokodeブックス」で受け付けている。
【写真】梅宮アンナ＆梨花のインタビューも…豪華企画が盛りだくさん！
記念号は、YUTAによる巻頭撮り下ろしと、音楽への向き合い方とその哲学について語るインタビューが見どころとなっている。また、YUTAがヘッドライナーとして出演した『JJ50th Anniversary Fest 2026』のイベントレポートや出演したアーティストからの特別メッセージも掲載される。
そのほか、モデル表紙ver．では、『JJ』の全盛期を彩ったモデル・梅宮アンナと梨花が表紙に登場。当時の自身やいまの自分を語る特別インタビューを収録。『JJ』の創刊50周年にふさわしい豪華な内容に仕上がっている。
完全受注生産限定で、予約は5月31日午後11時59分まで同社公式ECサイト「kokodeブックス」で受け付けている。