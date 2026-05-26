石川県は、北陸電力の志賀原発で重大事故が発生した際の避難ルートの見直しに着手しました。能登半島地震を教訓に、これまでの基本ルートに加え、 それらが寸断された場合の代替ルートも設定します。



26日、石川県庁で開かれた県の防災会議。

そのテーマとなったのは、原発事故が起きた時の住民の避難ルートについてです。





志賀原発の周辺地域では、能登半島地震の際、石川県が避難ルートに定める複数の道路が通行止めとなり、住民が一時、孤立状態になりました。石川県はこれまで幹線道路が中心の基本ルートのみを設定していましたが、原発から30キロ圏を対象に、代替ルートを新たに設定します。

代替ルートは、避難元のエリアごとに複数の路線を示す方針で、避難先となる市や町の意見なども踏まえながら今年度中に決定します。



石川県・山野 之義 知事：

「事前にルートは決まってはいましたが、実際に地震でルートが寸断されてしまったと。方向性、思いははっきりさせてもらいましたけれども、具体的な(代替) ルートはこれからになると思います」



また、会議では、原発事故で放射能漏れの恐れが高まった際に、周辺地域で最短でも3日間の屋内退避を実施する方針も確認されました。

国の防災指針の変更に伴うもので、屋内退避中でも、生活維持のために最低限必要な一時的な外出や生活物資の運搬などの活動は可能としています。



また、26日は、石川県が昨年度導入した災害用機材が披露されました。



県は能登半島地震の教訓を踏まえ、避難所で必要となるトイレカーや炊き出しができるキッチンセット、水を浄化して繰り返し使える循環型手洗いスタンドなどを新たに配備しています。

このうち、石川県が3台導入したトイレカーは、車いすに対応するほか、擬音装置やエアコンなど、避難所でも快適なトイレ環境を確保できる機能を備えています。



26日の展示会には、昼休み中の職員らが訪れ、実際に使い心地を確かめたりして防災への意識を高めていました。

