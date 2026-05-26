動画100万回再生超えの人気！ カンテレ・秦令欧奈アナ、男性アナウンサー初の本格写真集発売決定
『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈（はだ・れおな）の写真集『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）が、主婦と生活社より7月10日に発売されることが決定。また、本日5月26日18時よりネット書店での予約が開始した。
【写真】秦令欧奈アナのON／OFFをキャッチ！ 先行カットギャラリー
2024年関西テレビ放送（カンテレ）入社した2000年7月13日生まれ、東京都出身の秦アナ。『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当。その他ナレーションなど多数で活躍中。趣味は、麻雀やスポーツ。小学校から高校まで続けたサッカー経験を生かして、サッカーの中継も担当。そんな彼のお仕事密着リール動画や自己紹介動画が100万回再生を突破。「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」と、地上波ではもちろんSNSでも世間をにぎわせている。
本書は、お仕事中のONな姿＆OFFの日のリラックスした素顔をのぞける写真集に。
「ONシーン」では、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナの努力の裏側をのぞき見。「OFFシーン」では秦アナのリアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートする大阪散歩を。秦アナと一緒に大阪中の気になるスポットを巡る。喫茶店や青果店、銭湯や居酒屋など、旬のスポットとともにここでしか見られない秦アナが見られ、彼の“とれたてっ！”な素顔がぎっしり詰まっている。
秦アナは「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。『男性アナウンサーとしては初の単独写真集』とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています」とコメント。
「普段は自分にフォーカスされることがないので照れくさいのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです」と語っている。
なお、発売記念イベントの募集がスタート。7月11日に大阪・梅田 蔦屋書店（記者会見を予定）、7月12日に東京・紀伊國屋書店新宿本店にて開催される。
『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）は、主婦と生活社より7月10日発売。定価3000円（税込）。
【写真】秦令欧奈アナのON／OFFをキャッチ！ 先行カットギャラリー
2024年関西テレビ放送（カンテレ）入社した2000年7月13日生まれ、東京都出身の秦アナ。『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当。その他ナレーションなど多数で活躍中。趣味は、麻雀やスポーツ。小学校から高校まで続けたサッカー経験を生かして、サッカーの中継も担当。そんな彼のお仕事密着リール動画や自己紹介動画が100万回再生を突破。「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」と、地上波ではもちろんSNSでも世間をにぎわせている。
「ONシーン」では、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナの努力の裏側をのぞき見。「OFFシーン」では秦アナのリアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートする大阪散歩を。秦アナと一緒に大阪中の気になるスポットを巡る。喫茶店や青果店、銭湯や居酒屋など、旬のスポットとともにここでしか見られない秦アナが見られ、彼の“とれたてっ！”な素顔がぎっしり詰まっている。
秦アナは「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。『男性アナウンサーとしては初の単独写真集』とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています」とコメント。
「普段は自分にフォーカスされることがないので照れくさいのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです」と語っている。
なお、発売記念イベントの募集がスタート。7月11日に大阪・梅田 蔦屋書店（記者会見を予定）、7月12日に東京・紀伊國屋書店新宿本店にて開催される。
『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）は、主婦と生活社より7月10日発売。定価3000円（税込）。