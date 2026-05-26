金沢市中心部の日本料理店で、灯籠や格子戸が何者かに壊されていたことがわかりました。警察は器物損壊事件として調べを進めています。



中條 栞 記者：

「こちらが壊された灯籠です。上にあった笠の部分が倒れ、ばらばらに割れています」



元の形が分からないほど壊れてしまったのは、店の入り口を飾る灯籠の笠の部分。

また、のれんをくぐった先にある赤い壁も、何か投げつけられたのか傷がつき、塗装がはがれています。





被害があったのは、金沢市広坂にある日本料理店「かなざわ石亭」です。店によると、24日午前7時20分ごろ、店内にいた従業員がドンという大きな物音を聞き外に出たところ、入り口付近の灯籠が倒れるなどの被害を発見したといいます。

壊された灯籠は、約12年間設置されていましたが、破損状態がひどく修復が難しい状態だということです。



店は被害届を提出し、警察は器物損壊事件として捜査を進めています。



一方、石川県七尾市の和倉温泉に今月オープンした人気キャラクター「ポケモン」の足湯でも被害が…

今月12日に和倉温泉の足湯施設「湯っ足りパーク」内にオープンした「わくらポケモン足湯」。



さまざまなキャラクターのモニュメントが飾られていますが、七尾市によると一体のしっぽの部分にひびが入る被害があったいうことです。

被害は21日の夕方ごろ発生したとみられていますが、その翌日、当事者からの申し出などを受け、23日に撤去を行ったということです。



七尾市は今後、修復を行い、再設置したいとしています。