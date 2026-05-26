「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が２６日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。この日に巨人監督を辞任した阿部慎之助前監督の胸中をおもんぱかった。

阿部前監督は２５日、都内の自宅でけんかを始めた姉妹に対し、止めようとした際に長女（１８）から言い返されたことに立腹し、襟元をつかみ投げ飛ばすなどの暴行を働いた。長女にけがはなかったが、児童相談所から通報を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕。２６日未明に釈放され、同日に山口寿一オーナーに辞任を申し入れた。

西村氏は「僕は自分の１０歳の娘が大好きで大好きで本当にかわいがっているんで、同じ娘を持つ身としては何とも言えない気持ちになったというか…」と複雑な表情を浮かべた。

暴力をふるわれた長女がＣｈａｔＧＰＴに質問したところ、児童相談所への通報へ至ったという点には「アドバイスに基づいて連絡したというのも、何ていうんですかね、今っぽいというか。そんなことでお父さんが監督を辞めることになって。もうなんでしょうかね、心が痛いっていうか…」と沈痛な顔で首を傾げた。

最後には、阿部前監督が選手としても監督としてもリスペクトされていた存在だったとし、「（暴力へいたった詳細な）事情はわからないんですけども、仮にね、家族のちょっとしたけんかがでこうなったということであれば、ぜひ阿部前監督に、また再起の道とかを作ってくれるような、そんな流れになってくれるとすごくありがたいな」と私見を述べた。