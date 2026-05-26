ヒロシ、近影　※「ヒロシ」インスタグラム

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　お笑い芸人のヒロシが26日にInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。

【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」　カスタムした愛車も披露（10枚）

　自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。

　今回も「ハーレー3台でプチツーリング」とつづり愛車を披露。雲一つない空のもとで楽しんだことを報告した。ファンからは「カッコよすぎる」「シブい」「スゴイ」「青空に似合う良い色」などの声が集まっている。

引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）