ヒロシ、“愛車”が話題 「カッコよすぎる」「シブい」「スゴイ」とネット絶賛 色もクール
お笑い芸人のヒロシが26日にInstagramを更新。愛車のバイクを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回も「ハーレー3台でプチツーリング」とつづり愛車を披露。雲一つない空のもとで楽しんだことを報告した。ファンからは「カッコよすぎる」「シブい」「スゴイ」「青空に似合う良い色」などの声が集まっている。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）
【写真】ヒロシ、愛車が「カッコよすぎ」 カスタムした愛車も披露（10枚）
自虐ネタで一世を風靡し、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシ。SNSでは自身の愛車であるハーレーダビッドソン、KH250などを投稿し、話題を呼んでいる。
今回も「ハーレー3台でプチツーリング」とつづり愛車を披露。雲一つない空のもとで楽しんだことを報告した。ファンからは「カッコよすぎる」「シブい」「スゴイ」「青空に似合う良い色」などの声が集まっている。
引用：「ヒロシ」Instagram（@hiroshidesu.official）