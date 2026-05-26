“HIP HOPエンタメ”ドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編制作決定！原案に漢 a.k.a. GAMI
ABEMAオリジナル“HIP HOPエンタメ”ドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編が制作され、今冬配信されることが決まった。
【動画】『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編より予告編
『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品で、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めたラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するために、ラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描く、ABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマで、2025年1月より配信された。成海璃子、吹越満、吉村界人、真木蔵人、風間俊介らが出演したほか、本作でしか見られないラッパーたちのマイクリレーなどが話題になった。
アジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート、さらに今年5月に開催されたヨーロッパ最大規模の国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル 2026」において銀賞を受賞した。
続編でも、原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語が展開されていく。
ドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編は、ABEMAにて今冬配信。
【動画】『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編より予告編
『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品で、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めたラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するために、ラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描く、ABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマで、2025年1月より配信された。成海璃子、吹越満、吉村界人、真木蔵人、風間俊介らが出演したほか、本作でしか見られないラッパーたちのマイクリレーなどが話題になった。
続編でも、原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語が展開されていく。
ドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編は、ABEMAにて今冬配信。