YOSHIKI、ダイアナ・ロスの大阪公演に当日決定でサプライズ出演。「またディズニーホールなどでご一緒できたら嬉しいです」
YOSHIKIが、5月25日に大阪で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演し、5月23日の東京公演に続いて、スペシャルパフォーマンスを披露した。
YOSHIKIは5月23日に東京・Kアリーナ横浜で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演。ステージ上でダイアナ本人から紹介され、YOSHIKIが姿を現すと、会場は大きな歓声に包まれた。「If We Hold On Together」での共演では、ダイアナがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とその場でリクエスト。YOSHIKIはその呼びかけに応え、即興アレンジで楽曲のロングバージョンを披露した。
東京公演での名演をきっかけに、感銘を受けたダイアナ・ロスから、公演後にYOSHIKIへ「大阪公演にも来ていただけませんか？」と直接オファーがあったという。YOSHIKIはアメリカ行きのスケジュールを急遽変更し、東京に続き、大阪公演でのサプライズ共演が実現した。関係者によると、ダイアナはYOSHIKIの演奏に度肝を抜かれ、大阪公演への出演が決定したことを大変喜んでいたとのことだ。
大阪公演では、ダイアナ・ロスが満員の観客に感謝を伝えた後、「とても、とても特別なゲスト」としてYOSHIKIを紹介。「特別なゲスト、誰だかわかりますか？」と観客に問いかけ、「ご紹介してもいいですか…YOSHIKI！」とその名を呼んだ瞬間、会場からは大歓声が沸き起こった。
ステージに登場したYOSHIKIに向け、ダイアナは「これから皆さんのために、一緒に特別な曲をお届けします」と呼びかけた。さらに「私にとって、ここに一緒に立てることは本当に光栄です。しかも2回も。そう、一昨日の夜、そして今夜」と語り、東京公演に続き実現したYOSHIKIとの共演への特別な想いを明かした。
そして、ステージ上のクリスタルピアノに目を向けたダイアナが「なんて美しいピアノでしょう、そう思いませんか？」と語りかけると、会場の期待感はさらに高まった。ダイアナは観客に向けて「皆さんにも一緒に参加していただきたいと思います。私たちと一緒に歌ってください」と呼びかけ、YOSHIKIのクリスタルピアノとともに「If We Hold On Together」を披露。会場全体が歌声を重ねる中、ダイアナ・ロス、YOSHIKI、そして観客が一体となる感動的な共演が実現した。
終演後には、YOSHIKIが7月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演についてダイアナ・ロスに話す場面もあった。ダイアナは「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きたいです」と語り、公演内容についてYOSHIKIに尋ねるなど、今後の再会にも期待を寄せた。
YOSHIKIは「決められたステージをこなすアーティストが多いなか、ダイアナはステージ上で即興的に音楽を自由自在に操っていて、とても感銘を受けました。日頃から練習を重ねていたので、対応できましたがそう言ったアドリブに真のアーティスト像を感じます。今回の共演に心から感謝していますし、またディズニーホールなどでご一緒できたら嬉しいです」とコメントした。
YOSHIKIはこのあと、6月1日にニューヨークで開催されるEntertainment Community FundのGalaにて、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を日本人アーティストとして初めて受賞する予定で、同イベントでのパフォーマンスも予定されている。さらに翌日、YOSHIKIはフランス・パリへ向かう予定で、現地でも新たな発表が控えているようだ。
さらにYOSHIKIは7月16日、17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで2夜にわたる公演＜YOSHIKI CLASSICAL 2026＞を控えている。ディズニー・コンサートホールではとんでもないゲストが予定されている。ほか、8月には東京で開催されるディナーショー＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞も予定されている。
◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞
日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」
チケット販売スケジュール（現地時間）：
3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行
4月10日（金）10:00〜 一般販売
チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026
詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/
◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞
会場：グランドハイアット東京 ボールルーム
公演数：5公演
詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
＜ディナーショー公演概要＞
チケット料金：
Breakfast Show 98,000円（税込）
Dinner Show 110,000円（税込）
VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）
VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ
ト代含む)
▼スケジュール
8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
▼チケット販売スケジュール
4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）
4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）
4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行
4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行
5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）
5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行
5月30日（土）12:00〜一般販売開始
▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容
1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏
2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影
3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト
5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け
6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ
ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）
7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ
8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）
9 センターステージ最前列テーブル確約
10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス
11 VVIP 専用受付
12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート
13 専用VVIP ルームのご利用
▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容
1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影
2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）
3 センターステージ２列目テーブルまで確約
4 VIP プレミアムパッケージ専用パス
5 VIP 専用受付
6 VIP 専用コンシェルジュ
7 VIP 専用ラウンジ
▼ディナーショー各種申込みについて
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/
「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026
「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026
「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026
「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/
「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026
「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy
「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026
「海外居住者」先行：近日受付詳細公開
「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026
一般発売：https://r10.to/yoshiki2026
関連リンク
◆YOSHIKI オフィシャルサイト
◆YOSHIKI オフィシャルInstagram
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