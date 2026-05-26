YOSHIKIが、5月25日に大阪で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演し、5月23日の東京公演に続いて、スペシャルパフォーマンスを披露した。

YOSHIKIは5月23日に東京・Kアリーナ横浜で開催されたダイアナ・ロス来日公演にサプライズ出演。ステージ上でダイアナ本人から紹介され、YOSHIKIが姿を現すと、会場は大きな歓声に包まれた。「If We Hold On Together」での共演では、ダイアナがYOSHIKIへ「もっとピアノを弾いてほしいわ」とその場でリクエスト。YOSHIKIはその呼びかけに応え、即興アレンジで楽曲のロングバージョンを披露した。

東京公演での名演をきっかけに、感銘を受けたダイアナ・ロスから、公演後にYOSHIKIへ「大阪公演にも来ていただけませんか？」と直接オファーがあったという。YOSHIKIはアメリカ行きのスケジュールを急遽変更し、東京に続き、大阪公演でのサプライズ共演が実現した。関係者によると、ダイアナはYOSHIKIの演奏に度肝を抜かれ、大阪公演への出演が決定したことを大変喜んでいたとのことだ。

大阪公演では、ダイアナ・ロスが満員の観客に感謝を伝えた後、「とても、とても特別なゲスト」としてYOSHIKIを紹介。「特別なゲスト、誰だかわかりますか？」と観客に問いかけ、「ご紹介してもいいですか…YOSHIKI！」とその名を呼んだ瞬間、会場からは大歓声が沸き起こった。

ステージに登場したYOSHIKIに向け、ダイアナは「これから皆さんのために、一緒に特別な曲をお届けします」と呼びかけた。さらに「私にとって、ここに一緒に立てることは本当に光栄です。しかも2回も。そう、一昨日の夜、そして今夜」と語り、東京公演に続き実現したYOSHIKIとの共演への特別な想いを明かした。

そして、ステージ上のクリスタルピアノに目を向けたダイアナが「なんて美しいピアノでしょう、そう思いませんか？」と語りかけると、会場の期待感はさらに高まった。ダイアナは観客に向けて「皆さんにも一緒に参加していただきたいと思います。私たちと一緒に歌ってください」と呼びかけ、YOSHIKIのクリスタルピアノとともに「If We Hold On Together」を披露。会場全体が歌声を重ねる中、ダイアナ・ロス、YOSHIKI、そして観客が一体となる感動的な共演が実現した。

終演後には、YOSHIKIが7月にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催する自身の公演についてダイアナ・ロスに話す場面もあった。ダイアナは「私もあなたのディズニーホールのコンサートに行きたいです」と語り、公演内容についてYOSHIKIに尋ねるなど、今後の再会にも期待を寄せた。

YOSHIKIは「決められたステージをこなすアーティストが多いなか、ダイアナはステージ上で即興的に音楽を自由自在に操っていて、とても感銘を受けました。日頃から練習を重ねていたので、対応できましたがそう言ったアドリブに真のアーティスト像を感じます。今回の共演に心から感謝していますし、またディズニーホールなどでご一緒できたら嬉しいです」とコメントした。

YOSHIKIはこのあと、6月1日にニューヨークで開催されるEntertainment Community FundのGalaにて、同団体の最高栄誉である「Medal of Honor」を日本人アーティストとして初めて受賞する予定で、同イベントでのパフォーマンスも予定されている。さらに翌日、YOSHIKIはフランス・パリへ向かう予定で、現地でも新たな発表が控えているようだ。

さらにYOSHIKIは7月16日、17日には、ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで2夜にわたる公演＜YOSHIKI CLASSICAL 2026＞を控えている。ディズニー・コンサートホールではとんでもないゲストが予定されている。ほか、8月には東京で開催されるディナーショー＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞も予定されている。

◾️＜YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES at WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”＞ 日程：現地時間 2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

タイトル：「Scarlet Night」「Violet Night」 チケット販売スケジュール（現地時間）：

3月26日（木）11:00〜 ファンクラブ先行

4月10日（金）10:00〜 一般販売 チケット詳細：https://www.yoshiki.net/disneyhall2026

詳細：https://jp.yoshiki.net/info/8007/

◾️＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』 100th ANNIVERSARY＞

会場：グランドハイアット東京 ボールルーム

公演数：5公演

詳細リンク：https://jp.yoshiki.net/info/8068/ ＜ディナーショー公演概要＞

チケット料金：

Breakfast Show 98,000円（税込）

Dinner Show 110,000円（税込）

VIP プレミアムパッケージ 300,000円（税込）＊昼夜全5公演で販売（チケット代含む）

VVIP ダイアモンドパッケージ 1,000,000 円（税込）＊8 月29 日(土)、30 日(日)夜公演のみの販売(チケッ

ト代含む) ▼スケジュール

8月28日（金）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月29日（土）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月29日（土）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

8月30日（日）Breakfast Show （Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

8月30日（日）Dinner Show （Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00） ▼チケット販売スケジュール

4月6日（月）12:00〜12日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（１次先行）

4月13日（月）12:00〜4月19日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（２次先行）

4月20日（月）12:00〜26日（日）23:59 三井住友VISA&MASTER カード先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI+ / YOSHIKI チャンネル先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59YOSHIKI SCARLET ARMY 先行

4月27日（月）12:00〜5月6日（水）23:59TEAM YOSHIKI / 海外居住者先行

5月7日（木）12:00〜5月17日（日）23:59 楽天YOSHIKI カード先行（３次先行）

5月18日（月）12:00〜5月24日（日）23:59 楽天チケット プレイガイド先行

5月30日（土）12:00〜一般販売開始 ▼VVIP ダイアモンドパッケージ サービス内容

1 専用VVIP ルームにて1 曲YOSHIKI のピアノ生演奏

2 専用VVIP ルームにてYOSHIKI とミート＆グリート＋プロカメラマンによる記念撮影

3 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

4 YOSHIKI 使用のピアノ弦をアレンジしたVVIP 限定ギフト

5 お誕生日にYOSHIKI の直筆サイン入りフラワーアレンジをお届け

6 MAISON YOSHIKI PARIS×仏Baccarat オリジナルグラスペアを3 セット（ワイングラス赤用2 脚、ワイ

ングラス白用2 脚、シャンパングラス2 脚）

7 MAISON YOSHIKI PARIS オリジナルスカーフ

8 YOSHIKIの直筆サイン（当日会場にて）

9 センターステージ最前列テーブル確約

10 VVIP ダイアモンドパッケージ専用パス

11 VVIP 専用受付

12 VVIP 専用コンシェルジュがお出迎え〜お見送りまでのエスコート

13 専用VVIP ルームのご利用 ▼VIP プレミアムパッケージ サービス内容

1 YOSHIKI とミート&グリート+プロカメラマンによる写真撮影

2 Baccarat 製100 回記念クリスタルプレート（予定）

3 センターステージ２列目テーブルまで確約

4 VIP プレミアムパッケージ専用パス

5 VIP 専用受付

6 VIP 専用コンシェルジュ

7 VIP 専用ラウンジ ▼ディナーショー各種申込みについて

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/

「楽天カード YOSHIKI デザイン」先行：https://www.rakuten-card.co.jp/e-navi/

「YOSHIKI VISA CARD VIP」先行：https://r10.to/ydvisavip2026

「YOSHIKI VISA CARD」先行：https://r10.to/ydvisa2026

「yoshiktty Mastercard」先行：https://r10.to/ydyoshikitty2026

「YOSHIKI +」先行：https://www.yoshikiplus.com/

「YOSHIKI CHANNEL」先行：https://r10.to/yd-channel2026

「YOSHIKI SCARLET ARMY」先行：https://www.yoshiki.net/scarletarmy

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：近日受付詳細公開

「楽天チケット」先行：https://r10.to/yoshiki2026

一般発売：https://r10.to/yoshiki2026