元アイドルグループ・SKE48のメンバーで、女優・北野瑠華が25日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】大きめネックラインからまぶしい白 思わず引き寄せられる魅惑の姿

北野は「27歳になりました」と伝え、透け感のある大きめネックラインのトップス姿でほほ笑むショートカットの写真をアップ。目の前に置かれた「Happy Birthday Ruka」と記されたホワイトチョコレートがのったケーキには、ピースサインのウエディングフォトも添えられている。



祝福の声にX(旧ツイッター)では感謝もつづった。「たくさんのお祝いありがとうございます！ 新しい環境になっても私はずっとみんなが知ってる北野瑠華です！そんな北野瑠華をこれからもどうぞよろしくお願いします！ 早くみんなに会えるように頑張るぞおお」と決意。北野は3月31日に結婚と所属事務所の退所を発表している。



ファンからは「奥さまになって初の誕生日ですね」「2人で食べるにしてもケーキ大き過ぎん？」「素敵な一年になりますように」といったこう得のほか、「初めてお会いした時は中学生でしたね」と時の流れに感慨深げなコメントも届いていた。



北野は1999年生まれ、岐阜県出身。2012年にSKE48に加入し、24年6月にグループを卒業。卒業後に1stソロ写真集「触れて、みる？」を発売。一糸まとわぬ衝撃の大胆カットを公開し、話題となっていた。



（よろず～ニュース編集部）