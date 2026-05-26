いまどこに？兵庫・母娘殺人事件で元隣人の男指名手配　親族「今回のようなことする子ではない」　遺体発見前警察に「人を殺した」と話す

兵庫・たつの市の自宅で母と娘が殺害され、かつての隣人が指名手配されている事件。

容疑者の親族がFNNの取材に応じました。

事件が発覚したのは1週間前。

母親の田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）が自宅で血を流した状態で発見されました。

司法解剖の結果、2人は刃物で刺されていて、5月13日ごろに死亡したと判明しています。

警察は24日、千尋さんを殺害した疑いで大山賢二容疑者（42）を指名手配。

10年ほど前まで田中さんの自宅の隣に住んでいた人物。

現在は空き家となっているというその場所には26日、鑑識の車両が入り、2日目の捜索が行われていました。

近隣住民によると、大山容疑者はこの家に父親と住んでいましたが、父親が亡くなったあと家を出ていったということです。

大山容疑者の姿が確認されたのは、2人の遺体が発見される3日前の16日、兵庫・高砂市でした。

路上で寝ていた大山容疑者に警察官が声をかけたところ、「人を殺した」などと話したということです。

その際の所持金は550円程度で、身分証はなく、刃物も持っていなかったことなどから、警察は過去に住んでいたたつの市まで送り届けたといいます。

その翌日の朝、現場近くの防犯カメラが大山容疑者の姿を捉えていました。

亡くなった田中さん親子には複数の傷がありましたが、大山容疑者の服に血のあとはついていないように見えます。

警察は、大山容疑者が事件後に服を着替え、凶器の刃物を処分した可能性があるとみています。

事件発覚後、その消息が分からなくなっている大山容疑者。

現場近くの空き家では25日夜、「人が動くような物音がする」という通報があり、警察が駆けつけていました。

捜査の結果、不審な点はなかったもようです。

大山容疑者はどのような人物なのでしょうか。

大山容疑者と幼なじみだったという人物は「普通におとなしくて、口数は少ないけど普通の子って感じ。怒るような子でもない、おっとりしてて」と話します。

さらに、遠い親戚だという人物は「おとなしい子で、今回のようなことをするような子ではないと思うので、間違いであってほしい。とにかく早く見つかってほしい」と話しました。

また、殺された田中さん親子との関係については、「仲良くしていたのでトラブルに心当たりはない」などと話しています。