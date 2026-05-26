お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が26日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、辞任したことを伝えた。

吉田は逮捕の一報を聞いた際の心境について「まさか顔をグーで殴ったりしたことはないやろとは思っていた」と振り返った。その上で、この日の会見や長女の手紙などを踏まえ、「羽交い締めにして押し倒した」とされる事実関係を確認したと説明。「まだ原因がどっちにあるかは分からないけど、娘さんも警察を呼んだつもりもなかった。そこに警察が来て、連行されている父を見て泣き崩れてしまったみたいなことを考えると、家庭の中のちょっと大きめのけんか」と私見を述べた。

さらに、家庭内のトラブルが表面化し、逮捕を経て辞任に至った点についても「僕はこれが辞任までするようなことなのかって思っていますけどね」とコメント。一方で、「ただ、警察が家に来て家族と話して『家族けんかやな、気を付けてくださいね』で終わらず、（阿部氏を）逮捕したというのはどういう判断やったのかなというのは気にはなりますね」と話した。