宇多田ヒカル、「One Last Kiss」CDTVライブ！ライブ！でのパフォーマンス映像を期間限定公開

宇多田ヒカルの「One Last Kiss」のパフォーマンス映像が、宇多田ヒカル公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開された。

今回公開されたのは、5月11日放送のTBS系「CDTV ライブ！ライブ！」で披露されたパフォーマンス映像。4週間限定で、フル尺の映像が公開されている。

宇多田ヒカル「One Last Kiss」 from TBS系『CDTVライブ！ライブ！』

宇多田ヒカルは、5月6日に新曲「パッパパラダイス」を配信リリース。同曲は5月6日付オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキングで1位を獲得し、同日公開されたミュージックビデオも300万回再生を突破するなど反響を広げている。

先日YouTube上で、同じくTBS系「CDTV ライブ！ライブ！」での「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像が公開されると、コメント欄には「優しくて強い歌声と存在、大好きです」「まるで子供の時の日曜日の雰囲気を感じれる歌なのがすごい」といった声も寄せられた。

さらに、佐藤健のYouTubeチャンネルで公開されたテトリス対決動画や、ビデオポッドキャスト番組「GOLDNRUSH PODCAST」への出演など、YouTube上での映像展開も続いている。

【作品情報】

「One Last Kiss」https://erj.lnk.to/xbc35S

「パッパパラダイス」・配信：5月6日（水）リリースhttps://erj.lnk.to/7rrAv3

・7インチアナログ盤：6月24日（水）リリース完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）※収録内容は追って発表

予約はこちら：https://erj.lnk.to/DC3xdR