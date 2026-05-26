Vaundy監督・出口夏希出演「イデアが溢れて眠れない」MV公開｜新曲「気まぐれ」配信リリースへ

Vaundy（バウンディ）が書き下ろした、現在放送中のフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌「イデアが溢れて眠れない」のMusic Videoが5月25日に公開された。

今回のMusic VideoはVaundyが自身9作目となる監督を務め、ドラマにも出演中の俳優・出口夏希が出演。

今作はアイデアが生まれる瞬間の頭の中のカオスを表現した作品。自分の中に芽生えたアイデアの種を逃すまいと掴み、未来の自分に導かれ紡いでいくストーリーとなっている。

次々と変わる場面転換や壮大なスケールで描かれたアクションシーンにも注目したい。

なお、本Music Videoのメイキングは5月28日（木）のフジテレビ系「STAR」（19:00〜）にて初解禁予定。

ドラマは、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した実話をもとにしたオリジナルストーリー。楽曲「イデアが溢れて眠れない」も、難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた作品となっている。

「イデアが溢れて眠れない」Music Video

■ 出口夏希コメント

VaundyさんのMVで、しかも自分も出演するドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」の主題歌だったので出演のお話をいただいた時はとても嬉しかったです。撮影は、ワイヤーに吊られたり、学校の中を駆け回ったり盛りだくさんの内容でした。線香花火がつながっていく様子がドラマの夢をつなぐストーリーとリンクしていて、そこにも注目してもらえたらさらに楽しんでもらえるのかなと思います。

■ Vaundy楽曲コメント

僕らが持っているアイデアの種はいつも自分の人生の中にあって、それを言葉や思考が光の速度、もしくはそれを超える速さで思い出したり、思い返したり、時にはまったく別の世界から引き寄せたりする行動のことを「アイデアを生み出す」と言うと思っています。そのアイデアの輝きは一瞬で、弾けるような、閃光を捉えるような、難しいことだとも感じてます。「イデアが溢れて眠れない」はその難しいことに直面してワクワクしてしまう自分の状態を表した曲になってます。今回の物語の登場人物たちもきっと、そのワクワクのバトンを繋いでいったのだと思います。ドラマを観ているみなさんにもその波紋が広がるような曲であることを願っています。

またVaundyは、メンズビオレ新TVCMソングに起用された新曲「気まぐれ」を5月27日（水）に配信リリース予定。さらに9月からは、自身初となるアジアアリーナツアー『Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”』の開催も控えており、国内外での活動が続いていく。

【リリース情報】

「イデアが溢れて眠れない」

「イデアが溢れて眠れない」フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌配信日：4月20日配信リンク：lnk.to/idea_Vaundy