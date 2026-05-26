連日目撃が相次いでいるクマ。山形県では今月はおとといまでに目撃が１２３件あり、去年を上回るペースであることがわかりました。

【写真を見る】付近ではイチゴが食い荒らされる被害も...きょうもクマの出没相次ぐ 去年の目撃件数上回るペース（山形）

きょうは酒田市や真室川町の民家近くで目撃されています。

酒田市によりますと、きょう午後２時半ごろ、酒田市黒森でクマが目撃されたと近くのコミュニティセンターから市に連絡がありました。

クマは１頭で市が確認に向かいましたが、行方はわかっていません。このクマによる人や物への被害は確認されていないということです。

しかし、この近くでは先月からイチゴが食い荒らされるなどの被害が確認されているということで、市が注意を呼び掛けています。

また、きょう午前８時ごろには真室川町釜渕でクマが道路を横切るところを通勤途中の人が発見しました。

クマは体長が１メートルほどの１頭で成獣とみられています。クマはそこから東の川の方に向かっていったということです。

■去年を上回るペースでの目撃続く

県によりますと、今月、県内でクマが目撃された件数は１２３件で、去年の同じ時期にくらべ２３件増加していることがわかりました。

また、今月に入り３人がクマに襲われ、このうち１人は死亡しています。

県ではクマ出没警報を出し警戒を呼び掛けています。