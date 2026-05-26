「心の準備が出来てない…」突然の退団＆帰国発表にサポ騒然。“J初のイラン人選手”へ感謝続々「メッセージが泣ける」「ありがとう」
アビスパ福岡は５月26日、双方合意のうえで、イラン人FWのシャハブ・ザヘディが今季途中で退団すると発表した。
30歳のストライカーはすでにチームを離れて帰国。クラブは「２年半にわたり、アビスパ福岡のために戦ってくれたシャハブ選手のこれまでの貢献に心より感謝いたします」とコメントを発表した。
2024年３月にJリーグ初のイラン人選手として加入したザヘディは、同年のJ１で31試合に出場し、チーム最多の９ゴールをマーク。一方で昨季は怪我の影響もあって無得点に終わり、今季の特別リーグでも７試合の出場で１得点に留まっていた。
ザヘディはクラブ公式サイトを通じて、福岡への深い愛情を綴った。
「アビスパでのこの２年半は、私にとって単なるサッカー以上の意味を持つものでした。私の人生と心の大きなたくさんの部分が、ここで築かれました。福岡は、やって来た最初の日から、本当に我が家のように感じられる場所になりました。
この美しい街での生活、素晴らしい人々、日本の豊かな文化、そしてここで得たすべての忘れられない経験、そのすべての瞬間を心から楽しむことができました。今日、別れを告げるのは本当に辛いことですが、これも人生であり、サッカーの一部なのだと分かっています。
これからどこへ行こうとも、福岡、このクラブ、そしてサポーターの皆さんは、いつも私の心の中の特別な場所にあり続けます。
このクラブの歴史の一部となり、アビスパのユニフォームを着られたことを誇りに思います。私はどこにいても、いつもチームの動向を追っていきますし、クラブの今後の大きな成功を心から願っています。
そして最後に、すべてのサポーターの皆さんに感謝を伝えたいです。街の中、あるいは全国のいたるところで皆さんとお会いするたび、私は愛と優しさ、そしてサポートだけを受け取ってきました。皆さんの素晴らしいエネルギーと、揺るぎないサポートを私は決して忘れません。心の底から感謝しています。
アビスパよ、永遠に。福岡よ、永遠に」
突然の別れに、SNS上ではファンも反応。「アビスパに来てくれてありがとう」「感謝しかないよ」「心の準備が出来てない…」「メッセージが泣ける」「あの70m超えのスーパーロングシュートは忘れません」「あの笑顔が母国でも見れるよう願ってます」など、惜別と感謝の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】Jリーグ史に残るザヘディの衝撃“超ロングショット弾”！
30歳のストライカーはすでにチームを離れて帰国。クラブは「２年半にわたり、アビスパ福岡のために戦ってくれたシャハブ選手のこれまでの貢献に心より感謝いたします」とコメントを発表した。
2024年３月にJリーグ初のイラン人選手として加入したザヘディは、同年のJ１で31試合に出場し、チーム最多の９ゴールをマーク。一方で昨季は怪我の影響もあって無得点に終わり、今季の特別リーグでも７試合の出場で１得点に留まっていた。
「アビスパでのこの２年半は、私にとって単なるサッカー以上の意味を持つものでした。私の人生と心の大きなたくさんの部分が、ここで築かれました。福岡は、やって来た最初の日から、本当に我が家のように感じられる場所になりました。
この美しい街での生活、素晴らしい人々、日本の豊かな文化、そしてここで得たすべての忘れられない経験、そのすべての瞬間を心から楽しむことができました。今日、別れを告げるのは本当に辛いことですが、これも人生であり、サッカーの一部なのだと分かっています。
これからどこへ行こうとも、福岡、このクラブ、そしてサポーターの皆さんは、いつも私の心の中の特別な場所にあり続けます。
このクラブの歴史の一部となり、アビスパのユニフォームを着られたことを誇りに思います。私はどこにいても、いつもチームの動向を追っていきますし、クラブの今後の大きな成功を心から願っています。
そして最後に、すべてのサポーターの皆さんに感謝を伝えたいです。街の中、あるいは全国のいたるところで皆さんとお会いするたび、私は愛と優しさ、そしてサポートだけを受け取ってきました。皆さんの素晴らしいエネルギーと、揺るぎないサポートを私は決して忘れません。心の底から感謝しています。
アビスパよ、永遠に。福岡よ、永遠に」
突然の別れに、SNS上ではファンも反応。「アビスパに来てくれてありがとう」「感謝しかないよ」「心の準備が出来てない…」「メッセージが泣ける」「あの70m超えのスーパーロングシュートは忘れません」「あの笑顔が母国でも見れるよう願ってます」など、惜別と感謝の声が相次いでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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