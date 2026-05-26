「立場が保証されたわけではない」キム・ヘソンがロースター“残留”も母国メディアは危機感　エドマン復帰後のマイナー降格を懸念「打撃状態を引き上げられなければ…」

キム・ヘソンはチームに“居場所”を確保できるか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間5月25日、本拠地でのロッキーズ戦に5-3で制し、カード初戦で白星を掴んだ。この試合より、負傷者リスト（IL）明けとなるエンリケ・ヘルナンデスがチームに復帰。スタメンに名を連ね、いきなり2安打を放ち、復調ぶりをアピールした。

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チーム屈指のユーティリティプレーヤーとして知られる“キケ”は、昨オフに左肘手術を受けたことから、この日がシーズン初の公式戦出場。ヘルナンデスの復帰により、ドジャースはサンティアゴ・エスピナルをDFAとした。

戦力が豊富なドジャースでは、6月にも右足首手術後でのリハビリを続けるトミー・エドマンの復帰も有力視されている。ふたたび、現在のロースターの誰かと入れ替えが行われる中で、“当落線上”とされる1人として名前が挙がっているのがキム・ヘソンだ。ヘルナンデス復帰以前にもマイナー行きが噂されていたが、今回はメジャー“残留”となった。

しばしばスタメンでも起用され、持ち味である俊足で存在感を放ちながら、マイナー降格が囁かれているキム・ヘソンの現状を、韓国メディア『スポーツ朝鮮』も注視する。5月26日配信のトピックでは、「デーブ・ロバーツ監督はキケ復帰を前に、キム・ヘソンとエスピナルのどちらをロースターに残すか頭を悩ませていたが、最終的にはキム・ヘソンを選択した形だ」などと報じた。