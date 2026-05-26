「戴」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字が紛れています。制限時間は1分！ 画数が多く形も複雑な漢字の中から、違う1文字を見つけ出せるか挑戦してみてください。

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たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！

「戴」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 画数が多く複雑な漢字だからこそ、違いを見抜くのは至難の業。集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。

問題：「戴」に紛れた別の漢字は？

たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。

ヒント：答えの漢字は右半分にあります。

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正解：載

正解は上から1つ目、左から7つ目の「載」でした。

▼解説
「戴」と「載」は下部のパーツが異なります。「戴」は「異」に似た形ですが、「載」は「車」に似た形で構成されています。どちらも画数が多く紛らわしいため、見極めるのが難しい問題です。

制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)