地方税の収入をめぐり、東京都と他の道府県との格差が拡大していると指摘される問題で、26日、埼玉、千葉、神奈川の3県の知事が小池都知事の前で格差是正を強く求めました。

東京都内で26日、関東地方知事会の定例会が開かれ、1都9県の知事が国への要望について議論を交わしました。

その中で、埼玉県の大野知事は東京都への税収の集中を挙げ、税源の偏在を要因とした行政サービスの地域間格差は「看過し得ない状態にまで拡大している」と述べました。

千葉県の熊谷知事は大野知事に賛同するとして、地方税の偏在是正と税収の安定化の早期実現が必要だとし、また、神奈川県の黒岩知事は、偏在の是正は必要だとした上で「東京都が悪いのではなく、仕組みが悪い」と発言しました。

これに対し、東京都の小池知事は、全国の地方税収が伸びているにもかかわらず、自治体から財源不足の声が上がる要因は「地方税制度の構造に問題がある」として、時代に合った制度のあり方を検証していくべきだと、改めて強く訴えました。

一方、1都3県の意見を聞いた山梨県の長崎知事は、「国が財源を確保すれば偏在是正の議論は出てこない」として、国に対して一致団結して向き合うべきだと強調しました。