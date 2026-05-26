鈴木紗理奈、あのとの“騒動”に声明文出す。「お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても」
鈴木紗理奈、あのとの“騒動”に声明文出す。「お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても」
タレントの鈴木紗理奈さんは5月26日、自身のInstagramを更新。“騒動”について、所属事務所が声明を出しました。
【画像】事務所による報告全文
テレビ番組での件について事務所が声明「ご報告」と題し、声明文を1枚載せた鈴木さん。「鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでございます」とのことです。また、「お名前の挙がりました他のタレント様におかれましても、今後ますますご活躍されることを心より願っております」とつづっています。
さらに「本番組を制作・放送されたテレビ朝日様からは、今回の編集・放送に至る経緯、ならびに今後の番組制作に対するお考えにつきまして、鈴木本人同席のもと、丁寧なご説明を頂戴いたしました。鈴木も長年にわたり多くの番組でご一緒させていただいており、深い信頼を寄せている放送局でございます。弊社といたしましても、今後もより良い番組作りにご一緒させていただければ幸いです」と、今後の関係継続にも言及しています。
「嫌いな芸能人」バラエティー番組にて「嫌いな芸能人」として、鈴木さんの名前を挙げた歌手でタレントのあのさん。鈴木さんはその場におらず、放送後に騒動となりました。番組側は謝罪し、あのさんも番組の不満を書きつつ降板する旨をSNSで発表。今回、鈴木さんが声明を出したことにより騒動は収まるのでしょうか。今後の展開を見守りたいですね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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