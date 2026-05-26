5月26日も近畿各地で真夏日を記録。早くも暑さ対策グッズが人気を集めています。

強い日差しの下、午前中から気温が上がった26日の近畿地方。京都府・舞鶴市で31.2℃、奈良市でも30.4℃と各地で真夏日を記録。

これで舞鶴と奈良は5月に入って6日目の真夏日で、5月の過去最多を更新。梅雨入り前にも関わらずす、でに7月並みの気温の近畿地方。ホームセンター「ハンズマン松原店」では…

（ハンズマン松原店 馬原隆文店長）「年々暑さが増している。商品によっては在庫を増やしている。ものによっては去年の5倍在庫を増やしている」

そんな、暑さ対策に力を入れているこちらの店舗でオススメを教えてもらいました。

まずは、服に取り付けた小型ファンで、涼しく過ごすことができるファン付き作業服。

（ハンズマン松原店 馬原隆文店長）「空調機自体のパワーが上がっている。今までは職人さんだけが見に来ていたが、若い方や女性も一緒に見て来て選ぶ」

更に、口コミをきっかけに人気になったというネッククーラーも。

（ハンズマン松原店 馬原隆文店長）「中に氷と水を入れて使用できます。首に接する面積が広いので、より体を冷やすことができます。すごく売れている商品です」

4月から入荷したネコ耳をあしらった腕時計型のハンディファンなど遊び心に富んだ商品も。

（ハンズマン松原店 馬原隆文店長）「こういった商品を使ってうまく暑さ対策をしていただければ」