元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、25日放送のニッポン放送「大沢あかね LUCKY7 supported by 犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演し、アナウンサー以外に憧れていた職業について語った。

慶大卒業後、18年に日テレに入社。在籍中はビートたけしや所ジョージ、「極楽とんぼ」加藤浩次ら、個性派の大物タレントとも渡り合い、“猛獣使い”の異名を取った。今年3月で退社し、フリーで活動している。

アナウンサーとして、天性の回しスキルが評価されるが、実は別の目標があったという。それは、姉への憧れから抱いた夢だった。「みんな知らないと思うんですけど、姉が12歳年上で、海外…アメリカで働いていて」。大学時代、姉のところへ遊びに行ったことがあるという。

「姉が1日仕事をして、迎えに行ったんです。初めてニューヨークのグランドセントラルって凄い、東京駅くらい大きい駅で、凄〜いかっこいいオフィスで、おしゃれで。建物の奥、エスカレーターから、ニューヨーカーのタイトワンピに、お団子に、ハイヒールで、カツカツ…『プラダを着た悪魔』じゃないけど、歩いて来た姉を見て、これになりたいって」。姉はニューヨークの金融系企業に勤めており、「そこから姉みたいな金融で、アメリカで働きたいと思って」と打ち明けた。

本気で米国への留学を計画。「大学時代に休学届を出して、アメリカの大学を受けて、入学届まで出した…というところまでいったんですよ」と明かした。そんなある日、先輩から思わぬ助言を受けたという。

「その直前に、たまたま中学、高校、大学と全部同じ先輩から、“岩田、絶対アナウンサーに向いているから、アナウンサーの試験があるから受けてみなよ”って言われて、受けてみたのが日本テレビだったんですよ」。アナウンサー試験を受けたのは、日テレだけだったが、見事内定を受けたという。

憧れのアナウンサーなどは「なかったですね」という。「テレビが好きで、憧れはあったけど、そこで働くことまではまさか想像していなかった」と、思わぬ方向に進んだ人生を振り返っていた。