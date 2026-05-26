緊迫する中東情勢で戦闘終結に向けたアメリカとイランの交渉の行方は依然、不透明です。



熊本県内でも出ているナフサ不足の影響。天草の特産品もピンチです。



熊本県天草市牛深町の水産加工会社「井上勇商店」です。一面に白いものが広がっています。



天草の特産品の海藻、トサカノリです。刺身のツマやサラダに使われます。収穫は順調で商品はできていますが、出荷がなかなかできない状態だといいます。





■井上勇商店 井上卓社長「輸出の際、箱が崩れないようにしばるバンドですね.。このバンドはもう手に入りづらく感じます」

中東情勢の影響を受け、プラスチック製のテープや袋など、資材の仕入れがストップし、新たに入荷できていないということです。



■井上社長「資材が完全に不足しているのはことし2～3月位から。なかなかすごく厳しい状態」



今は、以前仕入れたものを使っていますが、同じ状態が続けば、数か月で出荷ができなくなるということです。



このようなケースは同じ牛深地区の別の業者でも。こちらの天草市久玉町にある加工会社「江良水産」で作られているのは…



牛深特産の「雑節」。カツオ以外の魚を乾燥、燻製させて作る削り節です。

農林水産省によりますと、熊本県の雑節の生産量は国内全体の半分以上を占め全国トップとなっています。



「天草の隠し味」ともいえる雑節ですが…。



■江良水産・江良浩社長「（梱包用の）クラフトテープだったりラップだったり。その辺も供給ができない状況になっていて」



ナフサ不足で商品を入れるビニール袋も不足していて、今は耐えるしかないと話しています。



さらに、エサ代や漁に出るための燃料費の高騰を受け、原料となる魚の仕入れ値は3倍近くになっています。

■江良社長「高騰、暴騰して手が届かなくなった感じ。身を削って耐え忍んで細く長くどうにか」



天草が誇る水産加工業にも大きく影響している中東情勢。アメリカとイランの交渉の行方が注目されます。

■江良社長「高騰、暴騰して手が届かなくなった感じ。身を削って耐え忍んで細く長くどうにか」



天草が誇る水産加工業にも大きく影響している中東情勢。アメリカとイランの交渉の行方が注目されます。