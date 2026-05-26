若槻千夏、沖縄での全身赤コーデ ミニスカから美脚スラリ「スタイル抜群すぎる」「等身バランスがすごい」
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの若槻千夏が5月25日、自身のInstagramを更新。沖縄でのミニワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳タレント「着こなしすごい」全身赤のミニスカコーデ
若槻は「10年ぶり沖縄」とつづり、沖縄での写真を投稿。赤と白のギンガムチェックのバブーシュカを被り、同じ色柄のミニワンピースに赤い開襟シャツを合わせた、童話の「赤ずきんちゃん」を彷彿とさせるコーディネートを披露した。ミニワンピースからはスラリと長い脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「スタイル抜群すぎる」「ポップで可愛いコーデ」「着こなしすごい」「等身バランスがすごい」「赤ずきんちゃんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「着こなしすごい」全身赤のミニスカコーデ
◆若槻千夏、赤いミニワンピコーデで美脚披露
若槻は「10年ぶり沖縄」とつづり、沖縄での写真を投稿。赤と白のギンガムチェックのバブーシュカを被り、同じ色柄のミニワンピースに赤い開襟シャツを合わせた、童話の「赤ずきんちゃん」を彷彿とさせるコーディネートを披露した。ミニワンピースからはスラリと長い脚が伸びている。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚綺麗」「スタイル抜群すぎる」「ポップで可愛いコーデ」「着こなしすごい」「等身バランスがすごい」「赤ずきんちゃんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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