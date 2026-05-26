“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理「最近痩せすぎと言われていた」美脚スラリのミニ丈×エプロン姿披露 増量宣言に「健康的で素敵」「身体の半分以上脚」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が5月25日、自身のInstagramを更新。舞台中のミニボトム姿を公開した。
【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「破壊力すごい」美脚スラリのミニ丈×エプロン姿
小寺は「最近痩せすぎと言われていたので、少し体重増やしてます。増やしすぎたら止めてください」とコメントし、ミニボトムにエプロン衣装で舞台に立っている自身の横からの立ち姿を公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
また「先日、すちさんに昔の新喜劇見てたら太ってた時の小寺ちゃん出てきて顔の大きさ3倍以上あったって言われて映画館のやつですよね！って言うたらそう！って言われた！あの時の小寺、確かに顔も体もでかかった〜」と以前の自身の姿への回顧もつづっている。
この投稿に、ファンからは「痩せても増量してもずっとかわいい」「健康的で素敵」「スタイル抜群」「破壊力すごい」「ずっと可愛い」「身体の半分以上脚」「エプロン姿が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「破壊力すごい」美脚スラリのミニ丈×エプロン姿
◆小寺真理、ミニボトムから美脚スラリ
小寺は「最近痩せすぎと言われていたので、少し体重増やしてます。増やしすぎたら止めてください」とコメントし、ミニボトムにエプロン衣装で舞台に立っている自身の横からの立ち姿を公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
◆小寺真理の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「痩せても増量してもずっとかわいい」「健康的で素敵」「スタイル抜群」「破壊力すごい」「ずっと可愛い」「身体の半分以上脚」「エプロン姿が可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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