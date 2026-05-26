村重杏奈「ダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」ボディライン際立つトップスコーデ披露
【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの村重杏奈が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のホルターネックのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「納得しかない」“ダイナマイトセクシー”なボディライン際立つトップスコーデ
村重は「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」とつづり、写真を複数枚投稿。美しいボディラインが際立つタイトフィットのミニ丈ホルターネックトップスに、デニムパンツを合わせた姿を披露した。トップスとパンツの間からは引き締まったウエストがチラリとのぞいている。
この投稿は「可愛い」「納得しかない」「美しさが限界突破してる」「大人っぽくなった」「セクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「納得しかない」“ダイナマイトセクシー”なボディライン際立つトップスコーデ
◆村重杏奈、美ボディ際立つコーデ披露
村重は「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」とつづり、写真を複数枚投稿。美しいボディラインが際立つタイトフィットのミニ丈ホルターネックトップスに、デニムパンツを合わせた姿を披露した。トップスとパンツの間からは引き締まったウエストがチラリとのぞいている。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿は「可愛い」「納得しかない」「美しさが限界突破してる」「大人っぽくなった」「セクシー」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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