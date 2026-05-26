◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

共同通信杯の覇者リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）とのコンビで自身４度目の日本ダービーへ挑む津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が胸を高鳴らせている。

週末の大舞台が自然と目に浮かぶ。津村騎手は「意識しないようにしても、頭のどこかでダービーやシリウスのことを考えている。レース、馬にこれだけ思いをかけられることはいい経験になるし、悪くない。楽しみたい」。過去３回は２ケタ人気での参戦だったが、今年の相棒は主役候補。今まで感じたことがない緊張感を楽しんでいる。

頂点に立ちたい思いは誰よりも強い。「デビューから乗ってきた馬で出られるのは本当にうれしい。（継続騎乗で）やりたいことをやれるメリットは大きいですが、その分、結果が出なかったら、いつまで乗られるか分からない。ここまで乗せてもらった関係者の方たちに感謝ですし、それを結果で返したい」。今年キャリアハイの重賞５勝を既にマークする絶好調男が、４０歳の節目でやってきた最大のチャンスに闘志をみなぎらせる。