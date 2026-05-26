歌舞伎俳優・中村獅童（53）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に長男の中村陽喜、次男の中村夏幹とそろって出演した。

陽喜、夏幹は黒柳の質問にしっかりと受け答え。途中で獅童が「2人は今日徹子さんに質問あるんじゃなかったの？」と振ると、陽喜は「ほんとに頭の中に飴は入ってるんですか？」と“都市伝説”の真相を質問した。

これに黒柳は「どうかな〜」と笑顔の後、「あのね、いい子の場合のみ入ってるんですよ、これは」。玉ねぎ頭を触り「あっ、もしかしたら入ってるかもしれない。入ってるみたい、これかな？」と子供たちが見つめる中、頭をごそごそ。「あった〜！ありました！」と青色の飴玉を取り出し「どうぞ」と陽喜に手渡した。

黒柳は「もう1つ出しますね」と再び頭をごそごそ。「出た出た出た、はい！」と今度は夏幹にプレゼント。2人は「ありがとうございます」と喜んだ。

この様子にネットでは「徹子さん髪の中に飴あるのマジか」「頭の中に飴ww」「また徹子さんの頭から飴が出てきておられるぞ！」「まさかの徹子さん、玉ねぎから飴を出すの巻」「徹子さん、本当に頭に飴が入ってたwwww」などの声が上がり大反響だった。