声優林原めぐみ（59）が26日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。

林原は「名探偵コナン」で灰原哀役として山崎さんと共演。24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0時）で、リスナーのメールを読み上げる形で追悼していた。

そして今回、ブログを通じ「私自身は まだ何一つ言葉にはできませんが 番組の最後に 長年番組を支えてくれている 沢山のリスナーさんからの メッセージを代表して お一人読ませて頂いています」と書き出した。

続けて「SNSへの投稿は 便利さ、早さ ありがたさ 励ましや救いと同時に 一部を切り取られたり 言っていなくても言ったかのように 曲がって伝わってしまったり 各国の言葉に翻訳され 真意とは別の方向に膨らんでしまったり 憶測が一人歩きしてしまったり とゆう局面と背中合わせです」と指摘。

「故に 私自身の気持ちを投稿することは致しませんが、何卒ご理解の程 お願い申し上げます」と締めくくった。

山崎さんの死去発表後、悲しみの声が止まらない中、同作で共演していた声優仲間がSNSを通じ次々と追悼文を発表していた。