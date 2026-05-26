林原めぐみ（2023年9月撮影）

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声優林原めぐみ（59）が26日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。

林原は「名探偵コナン」で灰原哀役として山崎さんと共演。24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0時）で、リスナーのメールを読み上げる形で追悼していた。

そして今回、ブログを通じ「私自身は　まだ何一つ言葉にはできませんが　番組の最後に　長年番組を支えてくれている　沢山のリスナーさんからの　メッセージを代表して　お一人読ませて頂いています」と書き出した。

続けて「SNSへの投稿は　便利さ、早さ　ありがたさ　励ましや救いと同時に　一部を切り取られたり　言っていなくても言ったかのように　曲がって伝わってしまったり　各国の言葉に翻訳され　真意とは別の方向に膨らんでしまったり　憶測が一人歩きしてしまったり　とゆう局面と背中合わせです」と指摘。

「故に　私自身の気持ちを投稿することは致しませんが、何卒ご理解の程　お願い申し上げます」と締めくくった。

山崎さんの死去発表後、悲しみの声が止まらない中、同作で共演していた声優仲間がSNSを通じ次々と追悼文を発表していた。