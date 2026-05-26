【解説】巨人・阿部慎之助監督…現行犯逮捕　児童相談所なぜ警察に通報？「事件性あると判断か」「警視庁が重く捉えた」

25日に18歳の娘への暴行の疑いで逮捕、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任した。娘は児童相談所へ通報する際に、対話型AIのチャットGPTに相談していたという。阿部監督が現行犯逮捕された理由を社会部の上法解説委員は、児童相談所からの通報を警視庁が非常に重く捉えた節があると指摘する。

榎並大二郎キャスター：

娘への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部監督。一夜明けて辞任が発表されましたが、当時の状況が明らかになってきました。

山粼夕貴キャスター：

ここからは上法解説委員とみていきます。よろしくお願いします。

上法玄解説委員：

よろしくお願いします。

巨人・阿部監督はなぜ現行犯逮捕されたのか？

遠藤玲子キャスター：

読売ジャイアンツの現役監督の逮捕に発展した今回の事件、改めて状況をみていきます。

遠藤キャスター：

阿部監督は、25日夜、姉妹どうしの喧嘩を止めようとした際に暴行したとみられていて、18歳の娘が「父親から暴行を受けた」と児童相談所に連絡。

午後7時過ぎ、児童相談所が警視庁に通報。午後8時前、娘に対する暴行容疑で現行犯逮捕されました。その後、日付が変わったきょう26日午前0時過ぎに釈放されました。

きょう新たに娘の手紙で明らかになったのが、こちらです。

娘は生成AIの「チャットGPT」に相談し、その回答に沿って児童相談所に通報していたことが分かりました。

さらに通報では「暴行を受けた」とありますが、「殴る・蹴ると言った事実はない」としています。

榎並キャスター：

娘さんの手紙に「警察がきて一番驚いてるのは自分自身」というコメントもありましたが、警視庁はなぜ阿部監督を逮捕したんでしょうか？

上法解説委員：

25日午後7時すぎ、虐待があった可能性があるとの児童相談所からの通報で警察官が現場に行って調べたところ、当事者が暴行の事実を認めたため通報から1時間後に逮捕に踏み切っています。スピード感から考えますと、児童相談所からの通報を、警視庁が非常に重く捉えた節があると言えると思います。

また、逮捕から4時間後に釈放したことを考えますと、被害者と同じ家に帰すわけですから、逮捕後の調べで日常的な虐待がなかったことや、再び被害者に対し暴行に及ぶ危険性はないと比較的すぐに判断できたということも伺えます。

榎並キャスター：

阿部監督からはアルコールが検知されていますが、この点はどうみていますか？

上法解説委員：

一般論になりますが、酩酊しているしていないにかかわらず、話が事実とかみ合わないとなった場合は、「証拠隠滅の恐れあり」となって逮捕される可能性もあります。今回の逮捕はアルコールとは関係はないということです。

遠藤キャスター：

「殴る、蹴る」などはなかったということですが、それでも「暴行」容疑は適用されるものですか？

上法解説委員：

暴行は、胸ぐらを掴む、腕を掴んで引っ張るなど物理的な力を及ぼしたにもかかわらず、ケガをさせないで済んだ場合に適用される罪名です。ケガはなかったために、この容疑での逮捕になったということです。

児童相談所が警察に通報…事件性を重視か

山粼キャスター：

娘は「チャットGPT」に相談したうえで、児童相談所に連絡していますが、 今回のようなケースは児童相談所の担当ということになるんですか？

遠藤キャスター：

今回、娘から相談を受けた児童相談所ですが、児童福祉法に基づいて設置される行政機関です。

原則18歳未満の子供に関する相談や通告を受け専門スタッフが必要な支援を行います。

必要に応じて、児童相談所から警察に通報、警察から児童相談所に通告することもあります。

山粼キャスター：

必要に応じて…とありますが、児童相談所はなぜ今回は警視庁に通報したのでしょうか？

上法解説委員：

元々の通報内容に事件性があると児相が判断した可能性が高いです。事件であれば児相は対処できませんから、事件を扱う警視庁に通告という流れになったのは自然だったと言えます。

榎並キャスター：

娘と阿部監督はすでに仲直りしているということですが、警視庁は今後、阿部監督に対しどのように捜査するんですか？

上法解説委員：

本人が認めているうえ、被害者が仮に被害を訴えないのであれば、書類送検されても不起訴処分になる可能性が高いと考えられます。

榎並キャスター：

ここまで上法さんでした。ありがとうございました。

（「イット！」5月26日放送より）