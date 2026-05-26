ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編の制作が決定、今冬に放送開始することがわかった。

【映像】『警視庁麻薬取締課 MOGURA』

『警視庁麻薬取締課 MOGURA』は、放送作家・脚本家の鈴木おさむが企画・プロデュースした作品となり、ラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた衝撃の実話を基に企画。本作でドラマ初主演を務めた日本を代表するラッパー・般若が演じる、ラップスキルのある警察官が覚醒剤や麻薬などの違法薬物を摘発するために、ラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基に描く、ABEMAオリジナルのHIPHOPエンタメドラマで、2025年1月より放送した。成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優ら集結したほか、本作でしか見られないラッパーたちの超豪華マイクリレーなどが大きな話題となった。

本作はアジア圏で最も権威のあるテレビ賞「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート、さらに今年5月に開催されたヨーロッパ最大規模の国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において銀賞を受賞し、世界基準の作品として国境を越えた高い評価を証明した。

こうした多くの反響を受け、『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編を今冬より放送開始することを決定。続編でも、原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語が展開されていく。

国内外で大きな熱狂を巻き起こした『警視庁麻薬取締課 MOGURA』。世界が認めたクオリティと、さらなる深部へと踏み込む事実に基づく衝撃のストーリー。進化した待望の続編に期待したい。