5月24日に放送された第二十回「本物の平蜘蛛」では、信長の要求に応じない松永久秀が、屋敷を爆破し、自らも命を絶つという衝撃的な最期が描かれました。

【写真】筒井順慶を演じるのは永沼伊久也さん

竹中直人さんの怪演にも、多くの反響が寄せられています。

そんななか視聴者の注目を集めたのが、信貴山城を包囲する織田軍の陣中にいた、トータス松本さん演じる荒木村重の振る舞いです。

＊以下第二十回のネタバレを含みます。

＜第二十回のあらすじ＞

信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉（池松壮亮）に激怒。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。

羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。

九死に一生を得た秀吉と小一郎（仲野太賀）は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。

だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。

信貴山城を包囲する織田軍

秀吉と小一郎が久秀との談判を進める一方、信長の長男・信忠を総大将とする織田軍は信貴山城を包囲していました。

陣中には、佐久間信盛、明智光秀、丹羽長秀のほか、荒木村重、細川藤孝、筒井順慶の姿も。

大和の支配をめぐり松永久秀に恨みを抱く筒井順慶（永沼伊久也さん）は、「ここまで来て何で談判なんかしやなあかんのです！」と不満をあらわにします。

「茶器一つで、上様はまたしてもあの男を許しはるんか」「なんでや！」と声を荒らげる順慶。

「食うな。無礼じゃぞ」

すると村重は煮干しをかじりながら「ただの茶器ではござらん。売れば城の一つや二つ築けるほどの代物ですわ」と説明。

その様子を見た丹羽長秀は「食うな。無礼じゃぞ」と一喝します。

このやり取りに視聴者からは「おやつモグモグ荒木村重。場をうまく取りなす貴重な存在」「荒木村重、やっと話したと思ったらめっちゃ喋るし自由すぎる」「信忠いるのに煮干し食べるし」「饅頭もよく食べそうな荒木村重」といった声が上がっています。

史実でも村重は「大食漢」として知られており、今回の描写を喜ぶ視聴者の声も見られました。

イントネーションが自然

さらに、荒木村重や筒井順慶のセリフ回しにも注目が。

「無理に攻めて、城に火ぃでも放たれ、茶器もろとも自害されたら取り返しがつきまへん」などと語る場面をはじめ、トータス松本さんの関西弁のイントネーションが自然だという反応が目立ちました。

「関西弁ネイティブすぎるから、異様に流暢でわろてまう」「ネイティブの関西弁が耳心地良すぎるんですわ」「『おちょやん』で演じたテルヲそのまんま」「筒井順慶がちゃんと奈良の人のアクセントになっとる。荒木村重もちゃんと摂津の人のアクセント」「二人ともノーストレスで聞ける」といった声が寄せられました。

「あの結末」を思う視聴者も

一方で歴史ファンの間では、後に信長へ反旗を翻す「荒木村重の謀反」を思い出す声も。

「荒木村重…この人も、いずれは…」「着々と裏切りへの階段を上ってますな」「『茶器もろとも自害されたら』って村重フラグ立てまくり」など、今後の展開を意識するコメントも見られました。

次回の播磨攻め以降、さらに存在感を増していきそうな荒木村重。

トータス松本さんがどのように村重を演じるのか、ますます目が離せません。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。