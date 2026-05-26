香川県は、丸亀市にある就労継続支援事業所に対して、利用者への重大な虐待行為があったとして障害福祉サービス事業者の指定を取り消しました。

【写真を見る】利用者への重大な虐待行為 就労継続支援事業所「ゆうちゃん弁当ゆうちゃん亭」障害福祉サービス事業者の指定を取り消し 複数の運営基準違反を確認【香川】

きょう（26日）付けで指定を取り消されたのは、高松市の一般社団法人スワンが運営する、丸亀市の就労継続支援事業所、「ゆうちゃん弁当ゆうちゃん亭」です。

利用者への「重大な虐待」

香川県によりますと昨年11月、この事業所の関係者から関係する自治体に、事業所の当時の責任者による利用者への虐待の通報があったということです。当時の責任者は香川県に対して関係する自治体と同じ内容の説明を行いましたが、香川県が調査を進める中で、これまでの説明内容と異なる「重大な虐待行為」を認めたとしています。

（香川県障害福祉課 河本明久課長）

「虐待事案が起こったことは重く受け止めています。今後、同様の事例が発生しないよう研修などを通じて防止にも努めていきたい」

「虐待防止委員会」が役割を果たさず

また、これまでの香川県の調査の中で、虐待発生後の検証と再発防止を担う「虐待防止委員会」が役割を果たしておらず、複数の運営基準違反が確認されたということです。



香川県は今回の事案について警察にも通報しています。



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