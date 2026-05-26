岡山大学学術研究院先鋭研究領域（文明動態学研究所）の村上智見助教らをはじめとする日本チームおよびサマルカンド考古学研究所、ベルリン・ブランデンブルク科学アカデミーから成る国際共同研究チームは、ウズベキスタン共和国のクルドル・テパ遺跡およびクルゴン・テパ遺跡において、5～8世紀初頭に機能していた2つのゾロアスター（拝火）寺院の遺構を発見しました。

【写真を見る】【ハート形の金製装飾品も出土】シルクロードの要衝から2つのゾロアスター寺院を発見 壁画や後漢鏡が語る"東西文化の融合"【岡山大学】

寺院からは、彩色壁画、金製装飾品、そして日本にも伝わる後漢鏡「四葉座内行花文鏡」など、東西交流を物語る貴重な遺物が相次いで出土しています。世界的に見ても極めて重要な成果として注目を集めています。

ソグド人が築いた国際都市の謎

ユーラシアを東西に結ぶシルクロードの要衝として知られる中央アジアの「ソグディアナ」は、現在のウズベキスタンとタジキスタンにまたがる、アム川とシル川に挟まれた地域を指します。この地を本拠地としたソグド人は、シルクロード交易で大きな役割を果たしていたことで知られています。

しかし、彼らが実際にどのような都市を築き、どのような社会や文化を営んでいたのか--その具体的な実態については、これまで未解明な点が多く残されていました。今回の発見は、その空白を埋める重要な手がかりとなっています。

相次いで発見された2つの寺院遺構

今回、村上助教らの研究チームが発見したのは、ウズベキスタンのクルドル・テパ遺跡とクルゴン・テパ遺跡における2つのゾロアスター（拝火）寺院の遺構です。ゾロアスター教は古代ペルシアで興った火を祀る宗教で、漢字では「拝火教（はいかきょう）」とも表記されます。ソグディアナにおけるゾロアスター教は、土着の特徴を有していたとされています。

この地域において類例の少ない寺院遺構が相次いで2件確認されたことは、世界的に見ても極めて重要な成果と評価されています。

出土した3つの重要な発見

1. 彩色壁画

クルゴン・テパでは、寺院の壁に、ササン朝ペルシア風の人物や草花文などを描いた壁画、クルドル・テパ遺跡ではアコーディオン文と呼ばれる文様が残されていました。文様を確認できる壁画の発見は大変希少とされます。科学分析の結果、クルドル・テパ遺跡では、アフガニスタン原産のラピスラズリ（青）などの様々な顔料で、寺院空間が鮮やかに彩られていたことが判明しました。

2. 後漢鏡「四葉座内行花文鏡」 西域で作られた模倣品の可能性

クルドル・テパ遺跡では、寺院の祭壇付近から、日本にも多く伝わる中国鏡「四葉座内行花文鏡」が出土しました。元素分析の結果、中国の一般的な鏡とは異なる組成を持つことが確認され、これまでに類例のない波状文もみられます。



そのため、西域において製作された「模倣品」である可能性もあるといいます。東アジアの文化がソグディアナにまで届いていたことを物語る、極めて貴重な発見です。

3. 金製装飾品 黄金文化の伝播を示す精巧な工芸品

赤い貴石をはめ込んだ四弁花文形やハート形をした金製装飾品も出土しました。



アフガニスタンのティリャ・テペ遺跡出土品を彷彿とさせるこれらの精巧な金工品は、黄金文化の伝播を明らかにするうえでも重要な発見とされています。

文化を「運ぶ」だけでなく「生み出す」存在だったソグド人

これらの発見が示すのは、ソグディアナの人々が単に西の文物を東へ運ぶだけでなく、各地の文化を取り入れ、独自の文化を発展させていたという事実です。後漢鏡の模倣品の可能性や、ペルシア風の壁画や、ラピスラズリやミメタイトなどの多彩な顔料が用いられていた点も、その国際性の高さを裏付けています。

村上助教は次のように語っています。

「ウズベキスタンと聞くと遠い異国の地と感じるかもしれませんが、見つかった鏡や、壁画に描かれた人物が戴く冠の表現は、日本にも伝わってきたものでした。文化はつながっているのだと改めて実感させられる発見です」

特別展で発掘成果を公開中

今回発見された寺院の発掘成果と出土遺物は、6月2日まで国立民族学博物館で開催中の特別展『シルクロードの商人（あきんど）語り--サマルカンドの遺跡とユーラシア交流--』で展示されています。四葉座内行花文鏡の実物も会場で観覧可能です。

研究チームは今後もさらに調査を進め、西域文化の実態と、日本を含む東アジアの文化にどのような影響を与えたのかを明らかにしていくことを目指しています。