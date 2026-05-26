「厚塗りせずに盛りたい」「こなれ感は質感で作る」“質感”で今っぽく盛れるバズコスメ
盛りたいけれど、厚塗りはしたくない。バズるコスメは、肌や唇、頬、目元の“質感”がポイント。厚塗り感のない薄膜肌、みずみずしい水光リップ、内側からにじむような血色感、ふんわりぼかした多幸感のある目元など、作り込みすぎないのにちゃんと盛れる仕上がりが注目されている。
【写真】SNSで本気バズ！薄膜で肌にフィットする仕上がりが注目されているリキッドファンデーション
今回は、そんな“質感メイク”を叶えるバズコスメをピックアップ。今っぽいメイクに取り入れたい5アイテムを紹介する。
■【ABOUT TONE／アバウトトーン】スキンレイヤーフィットファンデーション #22 アイボリー
薄膜で肌にフィットする仕上がりが注目されているリキッドファンデーション。厚塗り感を出さずに毛穴や凹凸をふんわりぼかし、なめらかなセミマット肌を演出できるのが人気の理由だ。ツヤが強すぎるベースよりも、さらっと上品に整った肌を目指したい人にぴったり。#22 アイボリーは明るさと肌なじみのバランスがよく、日常メイクにも使いやすいカラー。クッションファンデ以外で、軽く密着する韓国ベースメイクを探している人にもおすすめだ。
●おすすめポイント
・薄膜で密着し、厚塗り感のない肌印象に仕上がる
・毛穴や凹凸をふんわりぼかしてくれる
・セミマット肌が好きな人に使いやすい
■【BBIA】ローティント #01 ガーデニア・ロー
“飲み会リップ”としてSNSで話題になった、BBIAのローティント。水のように軽い塗り心地ながら、唇にみずみずしいツヤと血色感を与えてくれるティントリップだ。#01 ガーデニア・ローは、肌なじみのいいローズベージュ系カラーで、派手すぎず普段使いしやすいのが魅力。食事や会話の多いシーンでも、かわいいリップを仕込みたい人に選ばれている。むっちりとした水光感を演出しながら、顔全体を自然に明るく見せてくれる、1本持っておきたいバズリップだ。
●おすすめポイント
・“飲み会リップ”として話題になった人気ティント
・ローズベージュ系で日常使いしやすい
・みずみずしい水光感のある唇を演出できる
■AZTK リキッドチーク JC04 イチジクコーヒー
韓国アイドルも絶賛するAZTKのリキッドチーク。中国コスメながら、韓国メイク風のやわらかい血色感を作れるアイテムとして人気を集めている。なかでもJC04 イチジクコーヒーは、甘すぎないくすみカラーが魅力。頬にポンポンとのせるだけで、内側からにじむような自然な血色感を演出できる。粉チークよりも肌になじみやすく、今っぽいじゅわっとした頬に仕上がるのもポイント。ナチュラルメイクにも大人っぽいメイクにも合わせやすい。
●おすすめポイント
・JC04 イチジクコーヒーはSNSで話題の人気カラー
・内側からにじむような血色感を演出できる
・甘すぎないくすみカラーで大人っぽく使える
■WAKEMAKE ソフトブラーリングアイパレット 07 ソーダコーラルブラーリング
多幸感のある目元を作れると人気の、WAKEMAKEのソフトブラーリングアイパレット。16色入りで、ベースカラー、陰影カラー、ラメ、締め色までそろっており、1つで目元の印象を自在に変えられる。07 ソーダコーラルブラーリングは、明るいコーラル系カラーが中心の華やかなパレット。ふんわりぼかしたように発色し、派手になりすぎず、やわらかい血色感をプラスできる。春夏メイクや韓国アイドル風メイクにもぴったりで、写真映えする明るい目元を作りたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・明るいコーラル系で多幸感メイクにぴったり
・16色入りでナチュラルにも華やかにも使える
・韓国アイドル風のやわらかい目元を作りやすい
■【AMUSE公式】NEW ケア／ティントバームキーリング
リップバームとして使えるだけでなく、バッグやポーチにつけて持ち歩けるデザインが人気の理由だ。アクセサリー感覚で外につけられるため、見た目のかわいさも抜群。バームタイプなので乾燥が気になるときにサッと塗りやすく、ナチュラルな血色感を足せるのも魅力だ。しっかりメイクというより、外出先で保湿しながらかわいく色づきを足したい人向き。実用性とトレンド感を両立した、今っぽいバズコスメだ。
●おすすめポイント
・バッグやポーチにつけられるキーリング型コスメ
・バームタイプで外出先でもサッと使いやすい
・見た目のかわいさと自然な血色感を両立できる
盛りたいけれど、厚塗り感や作り込みすぎた印象は出したくない。そんな今のメイクに取り入れたいのが、“質感”で盛れるコスメだ。
どれも、濃く重ねるのではなく、肌・唇・頬・目元の質感を整えて今っぽく見せてくれるアイテム。薄膜感、ツヤ感、血色感、ふんわり感など、仕上がりのニュアンスを少し変えるだけで、いつものメイクはぐっと今っぽくなる。
がんばって盛っているようには見せず、でもちゃんとかわいい。そんな“作り込みすぎない盛れ感”を目指すなら、SNSで選ばれているバズコスメを取り入れてみるのもよさそうだ。
【写真】SNSで本気バズ！薄膜で肌にフィットする仕上がりが注目されているリキッドファンデーション
今回は、そんな“質感メイク”を叶えるバズコスメをピックアップ。今っぽいメイクに取り入れたい5アイテムを紹介する。
薄膜で肌にフィットする仕上がりが注目されているリキッドファンデーション。厚塗り感を出さずに毛穴や凹凸をふんわりぼかし、なめらかなセミマット肌を演出できるのが人気の理由だ。ツヤが強すぎるベースよりも、さらっと上品に整った肌を目指したい人にぴったり。#22 アイボリーは明るさと肌なじみのバランスがよく、日常メイクにも使いやすいカラー。クッションファンデ以外で、軽く密着する韓国ベースメイクを探している人にもおすすめだ。
●おすすめポイント
・薄膜で密着し、厚塗り感のない肌印象に仕上がる
・毛穴や凹凸をふんわりぼかしてくれる
・セミマット肌が好きな人に使いやすい
■【BBIA】ローティント #01 ガーデニア・ロー
“飲み会リップ”としてSNSで話題になった、BBIAのローティント。水のように軽い塗り心地ながら、唇にみずみずしいツヤと血色感を与えてくれるティントリップだ。#01 ガーデニア・ローは、肌なじみのいいローズベージュ系カラーで、派手すぎず普段使いしやすいのが魅力。食事や会話の多いシーンでも、かわいいリップを仕込みたい人に選ばれている。むっちりとした水光感を演出しながら、顔全体を自然に明るく見せてくれる、1本持っておきたいバズリップだ。
●おすすめポイント
・“飲み会リップ”として話題になった人気ティント
・ローズベージュ系で日常使いしやすい
・みずみずしい水光感のある唇を演出できる
■AZTK リキッドチーク JC04 イチジクコーヒー
韓国アイドルも絶賛するAZTKのリキッドチーク。中国コスメながら、韓国メイク風のやわらかい血色感を作れるアイテムとして人気を集めている。なかでもJC04 イチジクコーヒーは、甘すぎないくすみカラーが魅力。頬にポンポンとのせるだけで、内側からにじむような自然な血色感を演出できる。粉チークよりも肌になじみやすく、今っぽいじゅわっとした頬に仕上がるのもポイント。ナチュラルメイクにも大人っぽいメイクにも合わせやすい。
●おすすめポイント
・JC04 イチジクコーヒーはSNSで話題の人気カラー
・内側からにじむような血色感を演出できる
・甘すぎないくすみカラーで大人っぽく使える
■WAKEMAKE ソフトブラーリングアイパレット 07 ソーダコーラルブラーリング
多幸感のある目元を作れると人気の、WAKEMAKEのソフトブラーリングアイパレット。16色入りで、ベースカラー、陰影カラー、ラメ、締め色までそろっており、1つで目元の印象を自在に変えられる。07 ソーダコーラルブラーリングは、明るいコーラル系カラーが中心の華やかなパレット。ふんわりぼかしたように発色し、派手になりすぎず、やわらかい血色感をプラスできる。春夏メイクや韓国アイドル風メイクにもぴったりで、写真映えする明るい目元を作りたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・明るいコーラル系で多幸感メイクにぴったり
・16色入りでナチュラルにも華やかにも使える
・韓国アイドル風のやわらかい目元を作りやすい
■【AMUSE公式】NEW ケア／ティントバームキーリング
リップバームとして使えるだけでなく、バッグやポーチにつけて持ち歩けるデザインが人気の理由だ。アクセサリー感覚で外につけられるため、見た目のかわいさも抜群。バームタイプなので乾燥が気になるときにサッと塗りやすく、ナチュラルな血色感を足せるのも魅力だ。しっかりメイクというより、外出先で保湿しながらかわいく色づきを足したい人向き。実用性とトレンド感を両立した、今っぽいバズコスメだ。
●おすすめポイント
・バッグやポーチにつけられるキーリング型コスメ
・バームタイプで外出先でもサッと使いやすい
・見た目のかわいさと自然な血色感を両立できる
盛りたいけれど、厚塗り感や作り込みすぎた印象は出したくない。そんな今のメイクに取り入れたいのが、“質感”で盛れるコスメだ。
どれも、濃く重ねるのではなく、肌・唇・頬・目元の質感を整えて今っぽく見せてくれるアイテム。薄膜感、ツヤ感、血色感、ふんわり感など、仕上がりのニュアンスを少し変えるだけで、いつものメイクはぐっと今っぽくなる。
がんばって盛っているようには見せず、でもちゃんとかわいい。そんな“作り込みすぎない盛れ感”を目指すなら、SNSで選ばれているバズコスメを取り入れてみるのもよさそうだ。