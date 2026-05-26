プロボクシングの六島ジムは26日、大阪市内で会見を開き、「コスメフェリーチェ＆エムラビPRESENTS You will be the Champion32」を8月2日に大阪・住吉区民センターで開催することを発表。出場する3選手が取材対応した。

ジムを超えた今回の「越境タッグ」は、六島ジムの枝川孝会長が石田ジムの石田順裕会長、匠ジムの石田匠会長に呼びかける形で実現。「東京のジムに負けない、大阪にも強いボクサーはいるんだということをアピールする場と考えている」という枝川会長の狙いに対し、石田順裕会長は「リングへ上がれる機会を作ってもらい、枝川会長に感謝しています」と思いを語った。

メインイベントを務めるのは、東洋太平洋スーパーフェザー級15位、日本同級9位の福井貫太（32＝石田）だ。優勝賞金1000万円を懸けたフェニックスバトルでは、木谷陸（KG大和）に0―3の判定で敗れ、トーナメント準々決勝で姿を消した。「試合で自分のパフォーマンスを出せなかったのが一番の反省。近い距離で戦うのか、離れるのか、メリハリをつけたい戦いをしたい」。当日は日本同級15位の山辺蓮（市野）と8回戦を戦う。

セミファイナルに登場する花田歩夢（24＝匠）は、元世界2階級制覇王者のリカルド・ロペスに憧れ、15歳で単身メキシコに渡った異色ボクサー。メキシコでキャリアを重ね、今年4月、井岡ジムで3年間、一緒に汗を流した石田匠会長のジムへ移籍した。元日本スーパーフライ級王者の同会長は「（花田は）僕に似ているタイプのボクサー。外国でいろんな経験をしているし楽しみ」と目を細める。3年半ぶりに上がる日本のリング。東洋太平洋スーパーフライ級15位のクリスチャン・レガネ（フィリピン）へ向け、花田は「内容もそうだけど、勝ちにこだわって、いいパフォーマンスができればいい」と意気込んだ。

東洋太平洋ライトフライ級12位、日本同級9位の長島明澄（23＝石田）は、砂川朝都夢（琉豊）と50キロ契約8回戦を戦う。昨年の全日本ライトフライ級新人王。ボクシングを始めたのが一昨年5月で、競技歴はわずか2年というから驚きだ。大学卒業後は播州信用金庫に勤務。兵庫県西部で営業の仕事をこなし、大阪府箕面市のジムまで通い、スキルを磨いてきた。戦績は8戦8勝。「無敗ということはあまり意識していない」と言いながらも、「早くタイトルを狙える位置にいきたいので、そういう意味では一戦も落としたくない」と力をこめた。