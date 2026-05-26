グループ会社の社員らによる金銭詐取問題が発覚した外資系生命保険大手プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンは２６日に発表した２０２６年３月期連結決算で、顧客への補償費用として約５５億円の特別損失を計上した。

２月からの販売自粛の影響で収益も減少しており、今年４月以降の業績を反映する２７年３月期の業績はさらに下押しされそうだ。

特別損失は、問題の発端となった傘下のプルデンシャル生命保険が約４７億円、４月に同様の問題が明らかになったジブラルタ生命保険が約７億６０００万円をそれぞれ計上した。１月に示していた被害額約３１億円を大きく上回る。

顧客への補償は外部の専門家による「補償委員会」が事実確認を進めている。すでに弁償を始めているものの、４月に新たに約７００件の被害相談が寄せられていたことが判明しており、最終的な規模は変動する可能性がある。

プルデンシャル生命の２６年３月期決算は、売上高にあたる保険料等収入が前期比６・６％減の１兆４５４９億円、本業のもうけを示す基礎利益は１２・６％減の４０２億円となった。期間を２月９日から１１月５日までとしている新規契約の販売自粛の影響で、新契約高は２２・９％減少し、３兆５０７４億円にとどまった。

プルデンシャル生命は今年１月、１００人以上の社員や元社員が１９９１〜２０２５年の間、顧客約５００人に対して架空の金融商品への投資などを持ちかけ、計約３１億円の金銭を受け取っていたと発表した。米国の親会社プルデンシャル・ファイナンシャルは４月、２６年の業績が最大５億７５００万ドル（約９１０億円）押し下げられるとの見通しを公表している。