元AKB48で、タレントの西野未姫（27）が13日、インスタグラムを更新。極楽とんぼ山本圭壱（58）との間に生まれた第2子の名前を公開した。

「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と報告。「1人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！ 山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と命名理由を告白。最後に「2枚目はガッツポーズをしてるがんば」と締めた。

この投稿に対し「超絶イケメン」「ほっこりする名前のゆらいですね」「ガンちゃん すくすく育ってね」などと書き込まれていた。

西野と山本は、22年に結婚。24年に出産した第1子長女には「にこり」と命名。

西野は今月13日に「ご報告です！ 5月8日に第二子を無事出産しました！ 元気な男の子です」と、山本や長女との家族ショットとともに報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！ 本当にありがとうございました！！ 2人のママになれてとても幸せです」と喜びつつ「4人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけた。