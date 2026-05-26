【サルゲッチュ モニタートップフィギュア～ピポサル～】 6月3日 発売予定 【どこでもいっしょ モニタートップフィギュア～トロ・クロ～】 6月23日 発売予定

BANDAI SPIRITSはバンプレストより、「サルゲッチュ モニタートップフィギュア～ピポサル～」を6月3日、「どこでもいっしょ モニタートップフィギュア～トロ・クロ～」を6月23日にプライズ賞品として展開開始する。

今回展開するフィギュアは「サルゲッチュ」のピポサルと「どこでもいっしょ」のトロとクロをそれぞれ立体化したもの。フィギュア単体でモニターや棚などに置いたり、台座と組み合わせてデスクなどに課される2WAY仕様のフィギュアとなっている。

台座はプレイステーションと△○×□マークの2種。長いプレイステーションシリーズの歴史を彩ってきたキュートなキャラクターたちを手に取れる。

どこでもいっしょ モニタートップフィギュア～トロ・クロ～

サルゲッチュ モニタートップフィギュア～ピポサル～

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