京都移住の元尼神インター誠子、和え物・煮物・浅漬け…4品並んだ食卓公開「どれも優しい味がしそう」「器も箸もおしゃれでセンス抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が5月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】京都に移住の37歳女芸人「器も箸もおしゃれでセンス抜群」和え物・煮物・浅漬け…4品並んだ食卓
4月から京都に移住した誠子は、手料理が並んだ食卓の写真を投稿。「ごま油で焼いたささみ、茹でた菜の花としめじに和えます」と紹介した1品に加え、「手羽中と九条葱と味玉の甘辛煮」、カリフラワーの浅漬け、実山椒をのせたふっくらとした白ごはんと、丁寧に作られた料理を披露している。
また、食卓には箸置きとともに箸が添えられており、「神戸 淡河の竹のお箸、かっこいいです」と称賛。「どんな悩み事も明るく爽やかに悩みたいと思いました」と心境をつづっている。
この投稿は「彩りも綺麗で食欲そそられる」「器も箸もおしゃれでセンス抜群」「料理上手で尊敬する」「温もり感じる食卓」「どれも優しい味がしそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】京都に移住の37歳女芸人「器も箸もおしゃれでセンス抜群」和え物・煮物・浅漬け…4品並んだ食卓
◆誠子、手料理披露
4月から京都に移住した誠子は、手料理が並んだ食卓の写真を投稿。「ごま油で焼いたささみ、茹でた菜の花としめじに和えます」と紹介した1品に加え、「手羽中と九条葱と味玉の甘辛煮」、カリフラワーの浅漬け、実山椒をのせたふっくらとした白ごはんと、丁寧に作られた料理を披露している。
◆誠子の投稿に「どれも優しい味がしそう」と反響
この投稿は「彩りも綺麗で食欲そそられる」「器も箸もおしゃれでセンス抜群」「料理上手で尊敬する」「温もり感じる食卓」「どれも優しい味がしそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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