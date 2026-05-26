カンテレ・秦令欧奈アナ、男性アナウンサー初の本格写真集決定 お仕事中のONな姿＆OFFの日の素顔披露
【モデルプレス＝2026/05/26】『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』を担当する、関西テレビ（カンテレ）の秦令欧奈アナウンサーが、写真集『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）（主婦と生活社）を2026年7月10日から全国の書店で発売することが決定した。
【写真】“イケメン過ぎる”と話題の25歳男性アナ、“OFFの日”の素顔披露
お仕事密着リール動画や自己紹介動画は100万回再生を突破し、「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」と、地上波ではもちろん、SNSでも世間をにぎわせている秦アナの、お仕事中のONな姿&OFFの日のリラックスした素顔をのぞける写真集が完成した。
【ONシーン】では、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナの努力の裏側を覗いた。
【OFFシーン】では、秦アナのリアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートする大阪散歩を行い、秦アナと一緒に大阪中の気になるスポットを巡った。喫茶店や青果店、銭湯や居酒屋など、旬のスポットとともにここでしか見られない秦アナを見ることができる。
さらに、発売記念イベントの募集も同時スタート。7月11日梅田蔦屋書店（記者会見を予定）、7月12日紀伊國屋書店新宿本店にて開催する。（modelpress編集部）
写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。「男性アナウンサーとしては初の単独写真集」とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています。普段は自分にフォーカスされることがないので照れくさいのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
2024年関西テレビ放送（カンテレ）入社。2000年7月13日生まれ、東京都出身。『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当。その他ナレーションなど多数で活躍中。趣味は、麻雀やスポーツ。小学校から高校まで続けたサッカー経験を生かして、サッカーの中継も担当している。
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【写真】“イケメン過ぎる”と話題の25歳男性アナ、“OFFの日”の素顔披露
◆秦令欧奈アナ、男性アナウンサー初の本格写真集決定
お仕事密着リール動画や自己紹介動画は100万回再生を突破し、「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」と、地上波ではもちろん、SNSでも世間をにぎわせている秦アナの、お仕事中のONな姿&OFFの日のリラックスした素顔をのぞける写真集が完成した。
【OFFシーン】では、秦アナのリアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートする大阪散歩を行い、秦アナと一緒に大阪中の気になるスポットを巡った。喫茶店や青果店、銭湯や居酒屋など、旬のスポットとともにここでしか見られない秦アナを見ることができる。
さらに、発売記念イベントの募集も同時スタート。7月11日梅田蔦屋書店（記者会見を予定）、7月12日紀伊國屋書店新宿本店にて開催する。（modelpress編集部）
◆秦令欧奈アナコメント
写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。「男性アナウンサーとしては初の単独写真集」とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています。普段は自分にフォーカスされることがないので照れくさいのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
◆秦令欧奈（はだ・れおな）プロフィール
2024年関西テレビ放送（カンテレ）入社。2000年7月13日生まれ、東京都出身。『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』の人気コーナー「おっカネ〜NEWS」を担当。その他ナレーションなど多数で活躍中。趣味は、麻雀やスポーツ。小学校から高校まで続けたサッカー経験を生かして、サッカーの中継も担当している。
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